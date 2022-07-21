2成5晚期癌友自費治療破百萬 癌希盼速推動商保補健保

衛福部國健署2019年癌症登記報告，新發癌症人數超過12萬人，隨著醫療科技不斷進展，該年5年癌症存活率超過6成，但新藥、新治療代表龐大醫療費用。

癌症希望基金會表示，政府應加速推動商業保險補位健保，而除商業保險外，也有癌友在公民平台提議，希望可以下修60歲才能提領退休金的門檻，讓有急需的癌友在罹癌後，有更多元財務挹注，作為抗癌有力支持，目前連署將於本周截止，呼籲民眾多加支持。

癌症希望基金會今舉辦「癌友自費多燒錢? 政府應加速推動商業保險補位健保」記者會公布「癌友自費調查報告」。

調查時間為今年3月7日至25日，經網路問卷調查，蒐集300名癌友或家屬提供的自費數據，其中包括癌友256名、照顧者44名，女性85%、男性15%，希望勾勒出台灣癌友更完整的自費樣貌，有別於過往缺乏政府完整數據，僅能透過癌友個案，呈現自費困境。

48歲的肺癌3期病人可樂先生，為了盡快接受治療，選擇自費使用新藥，1年下來花費300多萬元，幸運的是，病情受到控制，但是足額的保險理賠才有自費用藥的底氣。

42歲婉兒則沒有可樂先生這麼幸運，面對乳癌自費治療費用，她咬牙把房子的頭期款轉作治療，去年4月至今已花費上百萬元，她邊說邊掉淚說，每次治療想到的都是「錢、錢、錢」，治療效果與高額的自費費用，讓她兩頭煎熬。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，調查顯示，自費已是癌症治療常態，在手術、化療、標靶與免疫治療中，近7成5病人都有自費情形，2成癌友自費金額破百萬。

嚴必文說，就癌症期別統計，第一期或第二期病友約4成7自費20萬元以下，但第三期或第四期病友約4成自費50萬元以上，2成5自費上百萬元，自費項目多為標靶治療占53%，免疫治療占13%，讓晚期癌友承受巨大經濟壓力。

嚴必文說，患者支付自費治療，經費來源主要是商業保險及儲蓄，調查發現，74%使用商業保險理賠、68%運用個人儲蓄；零期與第一、二期癌友依靠商業保險的比例為78%，高於第三、第四期癌友67%，為使用個人儲蓄與家人支持的比例較高，推估原因是自費費用愈高時，商業保險也無法負荷，病人必須動用儲蓄或靠家人支付，長期下來恐「因病而貧」，這是一個家庭的問題。

另調查顯示，4成第三或第四期癌友認為保險理賠不足以支付醫療費用，超過1成者指出理賠落差高達50萬元以上。嚴必文說，癌症病友最希望醫療保險可以理賠的項目，前三名是標靶治療、免疫治療與基因檢測。

癌症希望基金會董事長王正旭說，依健保署統計，目前每6元健保經費，就有1元用於癌症治療，但癌症治療朝向精準醫療，許多治療需要自費且費用昂貴，以肺癌標靶藥為例，如未獲健保給付，每月自費藥費可能要超過10萬元，免疫治療3周療程更高達30、40萬元，乳癌患者採荷爾蒙藥物治療每月藥費達12至20萬元。

王正旭指出，吸取澳洲、新加坡等經驗，癌症希望基金會自2017年第一版「台灣癌藥可近性政策建言書」提出商保補位健保想法，籲請衛福部、健保署讓健保與自費資訊能逐步透明化。經統計，1995年健保開辦時，每人健康險保單為0.4張，但至2019年已達3.16張，可見民眾對醫療險愈來愈重視，同時也與醫療費用逐年增加有關。

王正旭舉例，澳洲、新加坡、香港的補位保險，政府都有一定程度的介入，先清楚切分需要商保補位的自費項目、政府提供透明的健保與自費資訊，讓保險公司精算規劃保單、建置公開的商保資訊整合平台，並有「保費低、整合資訊易懂、保單跟隨醫療科技進步」等特點，由各商業保險公司自行規畫，讓民眾能一站式選購保單等做法，甚至有些國家還開放非健康族群投保，如高齡體弱者、重大疾病、癌症、罕病等。

這兩年，健保署長李伯璋大力宣導商保補位健保，近日更投書媒體指出，健保署已盤點自費醫療特材、新藥、高科技醫療技術項目及巿場價錢，希望保險業者了解如何能在健保架構下規畫「商業健康保險」補位空間。

王正旭表示，健保設立始意是讓民眾得到平等的醫療照護，然而健保並非取之不竭的財庫，癌友自費調查中也顯示8成癌友期望落實商保補位健保，應由政府介入領航規畫，而非由商業保險公司完全主導。

立委林靜宜一直以來倡議商保補位健保，認為這是健保改革的契機。台灣病友聯盟秘書長陳韋翰也說，在健保有限資源上，面對少子化、高齡化，不只是癌友，商業保險是促進民眾用藥可近性的多元解方。