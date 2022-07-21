社子上午已38.3度 氣象局：台北、花蓮注意極端高溫

中央氣象局今天上午11時44分針對多個縣市發布高溫資訊，中午前後台北市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北社子測站於11時已出現38.3度高溫，花蓮玉里測站也出現37.4度高溫。

氣象局提醒，新北市、桃園市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫也會達36度。

氣象局說，太平洋高壓勢力更強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨也限縮到山區且更零星。

提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。