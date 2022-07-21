調查：長者認為「政府對老年照顧與福利」較2021年下降

中華民國老人福利聯盟今舉辦「黃金世代-2022年台灣銀齡高峰論壇」，發表最新調查結果，發現桃園市及新北市65歲以上長者在六都中幸福感最高，不過相較2021年長者認為「政府對老年照顧與福利」有下降趨勢。

「台灣長者幸福嗎？六都橘色幸福力調查」今由政策倡議委員會召集人、亞洲大學人社副院長兼社工系主任黃松林進行報告，調查時間為2022年4月18日至5月12日，對象為年滿65歲民眾，各直轄市至少成功訪問500位民眾，共計完成有效樣本3002人。

調查發現，65歲以上幸福指數為7.28分，六都中，桃園市、台中市幸福感較高；台中市、台南市長者工作比例較高；新北市、台中市長者認為社會上對老年人尊重比例較高；桃園市、台中市長者認為對老年人照顧與福利較佳；桃園市、台南市認為治安較佳。

不過，在「政府對老年照顧與福利」中，與2021年比較，長者認為老年照顧與福利有下降趨勢，「很滿意」從16.1%下降到8%，「還算滿意」從42.5%上升到43.6%，「不太滿意」從14.1%上升18.8%。

政府對老年照顧與福利各縣市排行，「不滿意」台北市53.4%最高，其次為台南市29.4%；「滿意」桃園市66.6%最高、其次台中市62.2%。

對於「居住地治安」滿意度，相較2021年，「很滿意」從11.3%下降5.1%，「還算滿意」從61.3%上升65.6%，「不太滿意」從11.5%上升14.0%。對於六都治安，「不滿意」台中市23.7%最高，其次高雄市18.6%：「滿意」桃園市及台南市75.7%並列第一名。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，國家應該重視要「新一代老人」的需求，政策制定上也應該要從過去的福利照護角度，改為從長者權益平等和保障進行思考，讓長者能夠更自主的安排自己的生活。「幸福獨居」、「活躍老化」和「高齡就業」已是當前極重要的議題。

副總統賴清德表示，統計至今年6月30日，台灣老年人口398萬，占全人口17.18%，若趨勢若沒有改變，2025年即將突破全人口20%，也就是聯合國定義超高齡社會。

賴清德說，蔡英文總統上任前提出長照2.0，在公私協力下，目前全台社區關懷據點高達4619處，每日提供長輩電話問安、居家訪視、餐飲服務等。行政院及立委要求下，擴大長照服務，項目增多時數延長，長照預算從蔡總統上任不到100億，擴增到現在1年600億，政府有心跟大家共同解決這嚴肅問題。