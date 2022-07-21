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發票換門票 台北國稅局請民眾看職棒

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台北國稅局舉辦「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，邀請民眾在8月12日至天母棒球場觀賞職棒龍獅大戰。圖／台北國稅局提供
台北國稅局舉辦「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，邀請民眾在8月12日至天母棒球場觀賞職棒龍獅大戰。圖／台北國稅局提供

財政部台北國稅局表示，為提升國人運動風氣、推廣購物消費索取雲端發票及捐贈發票送愛心，特別舉辦「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，邀請民眾在8月12日晚上至北市立天母棒球場，觀賞職棒統一獅 vs.味全龍的比賽。

官員說，民眾只要下載財政部統一發票兌獎App、捐贈今年7至8月份雲端發票10張（無統一編號且消費金額10元以上），並以北市居住地址參加財政部舉辦的111年度「雲端發票e起來」活動，就可兌換8月12日統一獅 vs.味全龍內野門票全票1張，及現場贈品券1張（每人限換各2張），數量有限，換完為止。

官員指出，兌換日期為7月20日上午9時開始，中午不休息，開放兌票至晚上7時，換票地點為財政部台北國稅局總局（北市中華路1段2號1樓）、信義分局（北市信義路5段15號4樓）、士林稽徵所（北市美崙街43號1樓）、中南稽徵所（北市松江路219號1樓）及南港稽徵所（北市南港路1段360號5樓）。

官員表示，球賽當天下午4時開始即可憑贈品券免費兌換加油棒及飲料，且現場設有雲端發票體驗營可體驗使用行動支付消費及以手機條碼儲存雲端發票的便利性，還有宣導遊戲攤位，完成闖關者即贈送精美宣導品，歡迎民眾攜帶存有今年7至8月份的雲端發票及載具到現場參與活動，一起捐發票做公益。

統一發票 北市

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