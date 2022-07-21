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類熱浪來襲慎防熱傷害 體感溫度上看43度

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天至下周二天氣晴朗酷熱，將出現極端高溫。記者曾原信／攝影
今天至下周二天氣晴朗酷熱，將出現極端高溫。記者曾原信／攝影

氣象專家吳德榮預估今天至下周二天氣晴朗酷熱，將出現極端高溫，可稱類熱浪。中央氣象局說，今、明兩天全台受太平洋高壓影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市盆地，雲林縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為黃色燈號，氣溫也能達36度。

根據氣象局氣溫排行測站，台北市社子上午10時已出現37.1度高溫，排名第二的台東長濱也有37.0度。

根據中央氣象局預測，花蓮縣卓溪鄉中午體感溫度可達43度，花蓮縱谷地區的鳳林、光復、玉里、瑞穗等鄉鎮，中午體感溫度都可達40度；在大台北部分，台北市各區除北投區之外，其餘各區中午體感溫度都可達40度，新北市則有永和、中和、新店、三重等區中午體感溫度也達40度，民眾中午外出須多加注意。

氣象局提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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