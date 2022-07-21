男大生申請租屋補助遭整棟霸凌 內政部：可申訴房東

行政院推出300億元擴大租金補貼，從7月1日起開放房客申請。但有男網友在Dcard上發文向網友求救，因自行申請租屋補助，遭房東惡意調漲每位房客的房租，導致被其他不滿漲價的租客惡意霸凌。內政部今天表示，若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴要求改正，違者最重可處30萬至50萬元罰鍰。

內政部表示，房客申請租金補貼，房東可直接取得公益出租人資格，並享有所得稅等稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租，一起用好房做好事；但房東如仍有禁止房客不得申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。

內政部說，若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；同時，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依消費者保護法第12條及民法第247條之1規定主張無效。

此外，依內政部公告的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，房東在租約期間不得藉任何理由要求調漲租金，並且不得記載應由房東負擔之稅賦，如較出租前增加時，其增加部分由房客負擔。

內政部表示，若房東另以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加的稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴。

如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依消保法第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部表示，政府近年來不斷宣導不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等不公平的租屋行為，但目前租屋市場仍有所聞。對此，內政部也已著手研議修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，將增訂相關違規行為直接處罰規定，以有效導正遏止。