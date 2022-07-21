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宗博館推「守護」3D遊戲 玩家沈浸式體驗宗教心靈力量

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「守護聖域」沉浸式線上互動展手機版，近日推出。圖／世界宗教博物館提供
「守護聖域」沉浸式線上互動展手機版，近日推出。圖／世界宗教博物館提供

為推廣「靈性生態」理念，讓民眾能愛地球，感受宗教帶來的心靈力量，世界宗教博物館與艾薩遊戲合作，推出「守護聖域」App，讓民眾透過沉浸式線上互動展，在遊戲中了解每個宗教在「守護」議題所表達的意念。

世界宗教博物館是全台第一座在「博物館法」通過後完成設立登記的私立博物館，今年初引進密室逃脫實境遊戲，顛覆博物館傳統參訪形式，年輕學子好評不斷；本月再推出「守護聖域」沉浸式線上互動展，以3D虛擬空間，讓玩家感受宗教帶來的心靈力量。

宗博館指出，近來疫情蔓延、戰爭動盪，人心浮動、不安惶恐，宗博館創辦人心道法師積極推廣「靈性生態」理念，期盼從教育著手，讓地球村的人們一起來愛地球。

宗博館展示蒐藏組主任林昱宏說，因此這次與艾薩遊戲合作，以守護為核心主題，建構虛擬空間「生命樹聖域」，讓玩家在互動的過程中，可以了解每個宗教在「守護」這個議題所表達的意念，最終守護匯聚成生命之樹，代表著人們的心靈，無論信仰不同，都是為了守護人心的共同目的。

林昱宏表示，在「守護」的故事中，玩家扮演著進入生命樹聖域的修復者，因4種信仰空間的衰敗，導致聖域中央的生命樹失去光輝，整個聖域陷入了永夜，玩家須深入石窟、教堂、神社、宮廟中，尋找散落的宗教守護物，將毀損的空間逐一修復，最終將白晝帶回聖域，讓生命之樹重獲新生。

艾薩遊戲表示，打造精緻且高質感的信仰空間，從殘破衰敗的沉重氛圍，到修復後的心曠神怡，過程中還會出現宗教建築及文物介紹，適合玩家放慢步調，細細品味，並結合第一人稱視角及宗教特色音樂，讓玩家猶如置身在真實的聖域，沐浴在生命樹的溫暖懷抱中；「守護聖域」App現已在手機雙平台上架，歡迎下載體驗。

「守護聖域」裡的民間信仰，以普遍所見的宮廟為原型。圖／世界宗教博物館提供
「守護聖域」裡的民間信仰，以普遍所見的宮廟為原型。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館本月推出「守護聖域」沉浸式線上互動展，以3D虛擬空間讓玩家感受宗教帶來的心靈力量。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館本月推出「守護聖域」沉浸式線上互動展，以3D虛擬空間讓玩家感受宗教帶來的心靈力量。圖／世界宗教博物館提供
線上遊戲「守護聖域」，建構了4個神聖空間，圖為生命樹大廳。圖／世界宗教博物館提供
線上遊戲「守護聖域」，建構了4個神聖空間，圖為生命樹大廳。圖／世界宗教博物館提供
「守護聖域」裡的基督宗教的信仰空間，以世界宗教博物館展示的夏特大教堂為空間原型，呈現基督宗教信仰空間的特色。圖／世界宗教博物館提供
「守護聖域」裡的基督宗教的信仰空間，以世界宗教博物館展示的夏特大教堂為空間原型，呈現基督宗教信仰空間的特色。圖／世界宗教博物館提供

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