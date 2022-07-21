宗博館推「守護」3D遊戲 玩家沈浸式體驗宗教心靈力量

為推廣「靈性生態」理念，讓民眾能愛地球，感受宗教帶來的心靈力量，世界宗教博物館與艾薩遊戲合作，推出「守護聖域」App，讓民眾透過沉浸式線上互動展，在遊戲中了解每個宗教在「守護」議題所表達的意念。

世界宗教博物館是全台第一座在「博物館法」通過後完成設立登記的私立博物館，今年初引進密室逃脫實境遊戲，顛覆博物館傳統參訪形式，年輕學子好評不斷；本月再推出「守護聖域」沉浸式線上互動展，以3D虛擬空間，讓玩家感受宗教帶來的心靈力量。

宗博館指出，近來疫情蔓延、戰爭動盪，人心浮動、不安惶恐，宗博館創辦人心道法師積極推廣「靈性生態」理念，期盼從教育著手，讓地球村的人們一起來愛地球。

宗博館展示蒐藏組主任林昱宏說，因此這次與艾薩遊戲合作，以守護為核心主題，建構虛擬空間「生命樹聖域」，讓玩家在互動的過程中，可以了解每個宗教在「守護」這個議題所表達的意念，最終守護匯聚成生命之樹，代表著人們的心靈，無論信仰不同，都是為了守護人心的共同目的。

林昱宏表示，在「守護」的故事中，玩家扮演著進入生命樹聖域的修復者，因4種信仰空間的衰敗，導致聖域中央的生命樹失去光輝，整個聖域陷入了永夜，玩家須深入石窟、教堂、神社、宮廟中，尋找散落的宗教守護物，將毀損的空間逐一修復，最終將白晝帶回聖域，讓生命之樹重獲新生。