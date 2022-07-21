觀光局推「旅宿快篩」遊戲籲住合法旅宿 抽萬元住宿券

交通部推出振興國旅方案，觀光局為推廣國內外旅客出遊選擇安心合法的住宿，推出合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，透過網路遊戲，提醒民眾選住宿可至台灣旅宿網查詢旅宿登記證號，並認識合法旅宿標章、旅館及民宿登記證，才能保障住的安全。

觀光局說，旅宿快篩活動自今天中午12時至8月31日下午5時，每個帳號每日可有3次的挑戰機會，且不能累計到隔天，玩越多次，中獎機會越高。

活動結束總遊戲積分最高前3名者，即可獲得加碼好禮，積分最高前3名者不得重複，若有同分情形將以抽籤方式決定；同一個帳號限得獎一次，不重覆給獎。如有重覆得獎情形，以先抽出之獎項為準。

觀光局準備抽獎獎品包括萬元住宿券、MIT客製行李箱、雙人晚餐券、下午茶券、合法旅宿優惠券、便利商店百元禮物卡等，預計遊戲結束兩周內辦理，得獎名單將公布於活動網站。

觀光局說，獲獎者統一以當初登入之信箱聯繫，如在7個日曆天內，聯繫後仍未回覆，將視同放棄中獎權益，依序由候補名單補上，候補名單聯繫方式亦同。

觀光局說，共享經濟盛行，網路上旅宿樣貌百百種，觀光局呼籲民眾選擇合法旅宿再訂房入住。非法旅宿往往出入份子複雜，公共安全、衛生等設施均未經查核，一旦遇上消費糾紛往往求助無門，觀光局特別提醒旅客，選擇合法旅宿安全才會有保障，目前持續協助各縣市政府加強取締非法旅宿。