快訊

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光局推「旅宿快篩」遊戲籲住合法旅宿 抽萬元住宿券

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
觀光局推出合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，透過網路遊戲，提醒民眾選住宿可至台灣旅宿網查詢旅宿登記證號。圖／取自旅宿快篩活動官網
觀光局推出合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，透過網路遊戲，提醒民眾選住宿可至台灣旅宿網查詢旅宿登記證號。圖／取自旅宿快篩活動官網

交通部推出振興國旅方案，觀光局為推廣國內外旅客出遊選擇安心合法的住宿，推出合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，透過網路遊戲，提醒民眾選住宿可至台灣旅宿網查詢旅宿登記證號，並認識合法旅宿標章、旅館及民宿登記證，才能保障住的安全。

觀光局說，旅宿快篩活動自今天中午12時至8月31日下午5時，每個帳號每日可有3次的挑戰機會，且不能累計到隔天，玩越多次，中獎機會越高。

活動結束總遊戲積分最高前3名者，即可獲得加碼好禮，積分最高前3名者不得重複，若有同分情形將以抽籤方式決定；同一個帳號限得獎一次，不重覆給獎。如有重覆得獎情形，以先抽出之獎項為準。

觀光局準備抽獎獎品包括萬元住宿券、MIT客製行李箱、雙人晚餐券、下午茶券、合法旅宿優惠券、便利商店百元禮物卡等，預計遊戲結束兩周內辦理，得獎名單將公布於活動網站。

觀光局說，獲獎者統一以當初登入之信箱聯繫，如在7個日曆天內，聯繫後仍未回覆，將視同放棄中獎權益，依序由候補名單補上，候補名單聯繫方式亦同。

觀光局說，共享經濟盛行，網路上旅宿樣貌百百種，觀光局呼籲民眾選擇合法旅宿再訂房入住。非法旅宿往往出入份子複雜，公共安全、衛生等設施均未經查核，一旦遇上消費糾紛往往求助無門，觀光局特別提醒旅客，選擇合法旅宿安全才會有保障，目前持續協助各縣市政府加強取締非法旅宿。

觀光局 快篩

延伸閱讀

放寬農牧用地設露營場 觀光局將輔導業者申請

飯店房務開3萬也徵嘸人？勞動部祭出專案媒合

農牧用地設露營場條件放寬 觀光局將輔導業者申請

飯店業月薪3萬找嘸人？發展署派員對症下藥

相關新聞

台鐵8月起恢復全部列車行駛 加碼增開5列次新自強號

因疫情影響，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，台鐵宣布8月1日起恢復全部列車行駛，不過原莒光號82次及81次團體...

北捷板南線兩列車異常已排除 班距恢復正常營運

台北捷運板南線江子翠站今早7點3分因有列車異常，全線列車均有延誤，班距也進行調整，由於時逢上班時間，捷運站月台也塞爆上班...

類熱浪來襲慎防熱傷害 體感溫度上看43度

氣象專家吳德榮預估今天至下周二天氣晴朗酷熱，將出現極端高溫，可稱類熱浪。中央氣象局說，今、明兩天全台受太平洋高壓影響，各...

海龜現身新北石滬 網驚嘆「淡水第一筆」

日前有民眾於新北淡水石滬，距岸邊約100公尺處發現一隻野生綠蠵龜，民眾將綠蠵龜照片PO上臉書海龜點點名，表示該隻海龜背甲...

男大生申請租屋補助遭整棟霸凌 內政部：可申訴房東

行政院推出300億元擴大租金補貼，從7月1日起開放房客申請。但有男網友在Dcard上發文向網友求救，因自行申請租屋補助，...

「類熱浪」罩台！周日到周一最熱 台北盆地挑戰40度極端高溫

炎熱高溫的酷暑即將報到，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，特別是大規模的午後雷陣雨將會逐漸縮減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。