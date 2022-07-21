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周末聆聽鄧麗君 撫慰人心的永恆溫柔音樂會汐止登場
2022鄧麗君紀念音樂會周末在新北市汐止登場，今年主題為「撫慰人心的永恆溫柔」。主辦單位說，「鄧麗君的溫柔」具有穿透的力量，跨越不同世代及國度，任何人聽到都能安下心來，希望能撫慰民眾保持信念，在疫情下及疫情後正常生活。
這場音樂會23日上午10點30分，在厚德山光市民活動中心舉行，安排汐止愛樂樂團演奏多首鄧麗君的歌曲，演出時間1小時。
音樂會由台灣藝術創生文化基金會、財團法人鄧麗君文教基金會聯合主辦，汐止區公所、厚德里辦公處、山光里辦光處協辦。
主辦單位說，「藝術應該悠遊在生活中，在你我的左右」，因此特地選在忠厚市場2樓活動中心演出，歡迎民眾參加，「買菜時不小心聽到」，也歡迎上來聆聽大家心中「心愛的鄧麗君」。
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