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連日高溫 屏基提醒慎防熱傷害 多喝水補充電解質

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中央氣象局今發布高溫資訊，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。屏基急診主任陳志文提醒，防止因過熱產生病症，水分與電解質足量補充是不二法門。圖為屏東縣立田徑場。記者劉星君／攝影
中央氣象局今發布高溫資訊，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。屏基急診主任陳志文提醒，防止因過熱產生病症，水分與電解質足量補充是不二法門。圖為屏東縣立田徑場。記者劉星君／攝影

中央氣象局今發布高溫資訊，太平洋高壓影響，今21日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為黃色燈號。屏基急診主任陳志文提醒，防止因過熱產生病症，水分與電解質足量補充是不二法門。

陳志文說，民眾應多喝水補充水分，茶會利尿，若水分補充不足加上流汗，反而可能脫水，所以應喝白開水、不要熬夜、不要直接曝曬在陽光下，身體感到不適時，趕緊移到空氣流通、能散熱的地方。

陳志文說，進冷氣房前，先擦乾汗水，反覆進出冷氣房，體溫調節不及，也容易出現頭昏症狀。平常若能培養運動與養生概念，才有辦法面對日益快速變遷的氣候。

屏基指出，近期屏基急診就診人次，因天氣過熱引發頭暈、四肢無力、倦怠不適民眾，平均一天有近10人。

陳志文說，身體因過熱會產生許多失調現象，若無法有效排熱，將產生許多病症如下，熱水腫、痱子、抽筋、暈厥、熱衰竭、中暑等。

屏東縣長潘孟安今也在臉書提醒，氣象預測最近幾天會「一天比一天更熱」，請鄉親要留意高溫可能造成的熱傷害，尤其戶外工作者要注意防曬、多喝水，家中長輩盡量少出門，注意自身健康。

氣象局今發布高溫資訊。圖／取自中央氣象局網站
氣象局今發布高溫資訊。圖／取自中央氣象局網站

屏東縣長 高溫 冷氣

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