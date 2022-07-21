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屏東暑假夏日狂歡祭 5場演唱會邀伍佰、謝金燕、玖壹壹

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府推出「FUN暑假夏日狂歡祭」，歡迎全國遊客來趟夏日屏東旅行，這是繼2019台灣燈會後，大鵬灣國際休閒特區再度對外開放。圖／屏東縣府提供
屏縣府推出「FUN暑假夏日狂歡祭」，歡迎全國遊客來趟夏日屏東旅行，這是繼2019台灣燈會後，大鵬灣國際休閒特區再度對外開放。圖／屏東縣府提供

今年暑假屏東陪你樂翻天！屏東縣首次舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，7月30日至9月4日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，每天下午4時至晚上10時，遊樂園、演唱會、劇團、踩街、煙火秀、市集，不用門票免費入場，讓你玩的痛快過癮。

7月31日、8月6日、20日、27日及9月3日將連續舉辦5場演唱會，邀請重量級卡司，伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、王識賢、許富凱、高爾宣等人，這五天帶來熱情演唱，音樂陪大家狂歡。

疫情趨緩，屏縣政府因應後疫情時代出遊潮，同時搭配交通部觀光局國旅振興補助方案，推出適合闔家出遊的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，歡迎全國遊客來趟夏日屏東旅行。這也是2019台灣燈會後，大鵬灣國際休閒特區再度對外開放，當年主燈「巨鮪來富」、海之女神仍然屹立，陪伴民眾重溫盛況。

夏日狂歡祭於7月30日開幕，當天有台灣馬戲的指標性團體「FOCA福爾摩沙馬戲團」揭開序幕，特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等表演，節目豐富精彩炫目，還有全台首次海上高空360度風火輪煙火秀，最難、最複雜、最耗工的璀璨壯觀煙火，點亮你的夏天。

活動期間每周末安排精彩表演，包括台灣唯一一個表演火劇的職業舞團「即將成真」火舞團、充滿異國風情的中東民俗舞蹈和旋轉舞團、親子共賞紙風車劇團、令人驚豔的方程式雜耍特技演出、前太陽馬戲團舞者張逸軍老師領軍的「潮海渡」、帶來震撼表演的焰流擊鼓士、具爆發力舞蹈的HPS舞蹈劇場，還有空空把西非擊鼓樂團、屏東戰隊、喬克特技等演出

夏日狂歡祭為小朋友打造FUN暑假遊樂園，有旋轉木馬、海盜船、旋轉咖啡杯、摩天輪等超好玩的遊樂設施，還有炎炎夏日一定要有的涼爽水樂園，與激發小朋友體能的體適能設施等大大小小共15組，讓孩子們盡情玩耍。

 

活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網查詢

 

活動期間每周末安排精彩表演，包括台灣唯一一個表演火劇的職業舞團「即將成真」火舞團。圖／屏東縣府提供
活動期間每周末安排精彩表演，包括台灣唯一一個表演火劇的職業舞團「即將成真」火舞團。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 舞團

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