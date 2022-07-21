農委會公布產銷履歷達人 帶領台灣農業進步成長

農委會公布111年度產銷履歷達人名單，共選出農糧類12名（個別驗證6名及集團驗證6組）、水產類2名及畜禽類1名，共計15名優秀菁英與傑出團隊當選本年度產銷履歷達人。

農委會表示，當選達人長期致力於產銷履歷制度，不論是個別或集團驗證，表現卓越且持續精進農業技術，落實產銷履歷安全安心、資訊公開及可溯源，足以作為學習典範，帶領台灣農業進步成長。

農委會表示，今年度產銷履歷達人徵選活動，首度將「個別驗證」及「集團驗證」進行分組選拔，自4月開始徵件，報名相當踴躍計116件，創歷年新高。

農委會說，歷經各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核，共計選出15名優秀菁英與傑出團隊。

農委會表示，產銷履歷核心價值包含嚴謹遵循生產規範、第三方驗證與資訊公開等理念，今年當選者除在產銷履歷制度上表現優異外，也同步開創科技農業技術，如引進蝦類智能自動化設備提升餵養效能、獨家微分子活氧殺菌吐沙工法的世代養殖文蛤、溫室節能環控及使用NFT養液薄膜系統栽培萵苣、導入科技自動化監測管理並榮獲木瓜包裝紅點設計獎等等。

另外，也有推動產業轉型升級，為大型速食業者及連鎖超商優良供應商；也有以沼氣循環利用養殖者，裝設太陽能板進行綠能發電的菇舍，不僅提升生產效能，也建立永續循環綠趨勢新典範。

農委會表示，今年度獲選6組集團，當選團隊充分展現團隊精神及品牌整合行銷力量，品項多元並集結在地農友一同加入產銷履歷驗證，其中包含生產水稻的臺中市大安區農會，主力種植越光米、胡蘿蔔及馬鈴薯的雲林縣斗南鎮農會，以及成立蔬菜農產專業區生產蕹菜及地瓜葉的嘉義縣新港鄉農會。

此外，導入科學化管理及企業化經營，如生產文旦柚的農滎實業有限公司、外銷日本「金蜜」鳳梨的保證責任屏東縣銀獅青果生產合作社，以及生產番石榴外銷加拿大等地的保證責任屏東縣大和農產品生產合作社，無一不是展現台灣農產品國際實力。