近期40度極端高溫可能出現 彭啟明指這時間待有空調處

炎熱高溫的酷暑即將報到，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，特別是大規模的午後雷陣雨將會逐漸縮減，感受上會更熱一些，也正好符合周六是24節氣中的大暑，要提高警覺，嚴防熱傷害。

彭啟明說，這一波的改變主要是太平洋高壓正在往西移動當中，高壓內圍較為乾燥及沉降下沉的氣流將逐漸接近台灣，除了更晴朗更熱外，更抑制午後熱對流的發展，只剩下靠山區有零星午後熱對流發展。

他表示，過去幾天的午後熱對流，也讓很多地方的高溫沒有攀升上去，未來幾天高壓接近台灣附近後，午後的雲量不會像過去幾天增加那麼多，溫度的累積會更直接更快，預期極端高溫36-40度間的氣溫將可能會發生。

彭啟明說，其中最高溫仍會出現在較不通風的地方或是較缺乏綠地之處，例如台北盆地內或是東半部某些內陸峽谷地形，其中大台北又加上熱島效益，只會更熱。

他指出，最熱的時間點可能周日到下周一，尤其不只是高壓本身的特性，還加上來自浙江、福建附近大陸上乾熱的空氣接近，這時候的大氣環流特徵和2020年7月24日在台北測站量到的39.7度的高溫環境非常像，也很容易出現極端高溫的可能。

彭啟明說，過去幾周全球許多地方都出現嚴重熱浪，造成熱傷害事件，也即將出現在台灣，要注意在上午10點到下午3點，這幾個小時盡量待在室內有空調的地方，要關心年長者，不是只有冷才有心血管疾病，高溫也是。

彭啟明說，今天開始到下周一，都要逐步嚴防極端高溫出現的機會，要注意年長者，建議他們中午前後務必要開空調，不是要浪費錢，而是確保他們健康。未來幾天的熱是會熱傷害的熱，不只戶外，室內溫度也會高起來，這和冬天的冷氣團是同樣的意思，大家要注意。

他說，如果弱勢族群，缺乏空調環境，也應該盡量到公共場所有空調之處，才能有效減少傷害，切記不要只有省電費，因為這真的是極端的高溫。

彭啟明說，如果戶外工作者，也要盡量提高休息並補充水分的頻率，統計上台灣人通常在37-38度以上，熱傷害急診的可能都會顯著提高。

他表示，尤其一般談的氣溫是氣象上在綠草如茵的百葉箱內的溫度，也相當於草地上樹蔭下的溫度，和多數人在馬路或空地上，陽光直射的溫度不同，大家實際面對的會高上四五度以上，尤其柏油馬路上更高達50-60度，是有危險的環境因子。