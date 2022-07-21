「類熱浪」籠罩台灣長達6天 吳德榮：今起慎防熱傷害

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天部分地區最高溫已升至38度左右，花蓮卓溪鄉38.5度，宜蘭羅東鎮38.2度，南投市38.2度，屏東內埔鄉37.9度。今天北部23至38度，中部23至38度，南部25至38度，東部23至38度。

吳德榮表示，今天至下周二熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣晴朗酷熱，將出現極端高溫，雖不符合世界氣象組織（WMO）的熱浪定義，但帶來熱傷害的威脅，不可小覷，稱之為類熱浪，並不為過。

吳德榮說，今、明兩天氣溫又比昨天略升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地晴朗酷熱，要防熱傷害，中午前後避免戶外活動；午後僅山區有零星局部降雨的機率。