皮膚紅癢流膿 健保給付異位性皮膚炎新藥讓她重獲新生

今年30歲的陳小姐，從小就有氣喘、過敏性鼻炎及異位性皮膚炎，同學因怕被傳染，碰到她就跑去洗手，甚至體育老師不諒解，游泳課無法下水就被當。求學過程跑遍20、30間醫療院所皆無效果，近年接受健保全身性標靶藥物治療，皮膚狀況才好轉，連帶睡眠品質也改善。

陳小姐透露，國三時確診異位性皮膚炎，當時剛從桃園搬到宜蘭，在環境變遷及升學壓力下，爆發全身紅癢搔抓，皮膚總是掉屑、流湯流膿，身體充滿深淺不一的傷口疤痕，飽受同儕的歧視與排擠；起初使用類固醇藥品，不僅效果不彰，還帶來體態臃腫的副作用，讓她更沒自信。

陳小姐一度嘗試「偏方」，包括喝符水、洗硫磺澡，最終仍沒見效。最後透過全身性標靶治療，因病況嚴重，迅速申請到健保給付，進行生物製劑療程後，膚況大獲改善，也恢復健康體態，過去一天僅睡2小時，現在能一覺到天亮，外宿也不用擔心傷口會弄髒旅館的寢具。

異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種全身性發炎疾病，中重度異位性皮膚炎的病友，往往因無法忍受劇烈的癢感，不斷搔抓，結果造成全身傷痕累累、傷口流湯流血、皮屑滿天飛，嚴重影響外觀和社交關係。

朱家瑜表示，青春期正是生理發育及心理發展急遽變化階段，青少年學生此時爆發異位性皮膚炎，不僅因為極度搔癢影響睡眠及生活品質，且病症惡化及時間變長，研究發現，恐增加4大共病風險，包括過敏、感染、慢性病／全身性疾病及心理精神疾病等，造成嚴重影響。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長姚宗杰說，傳統藥物治療異位性皮膚炎效果有限，且有不同副作用，例如青少年注意影響肝腎功能，或導致肥胖、影響發育，但近年新藥改變治療樣貌，以前困難治療的異膚個案，現在經生物製劑，約8成皆無副作用，獲得不錯的改善。

臺灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠分享，一名高二資優生過去發病時，全身發炎紅腫、奇癢無比，晚上無法睡，白天沒辦法專心上課，就連社團活動與交朋友都無力顧及，不得不休學在家，直到接受生物製劑治療，皮膚症狀獲得改善，歷經5年重拾課業，去年考上大學開啟新人生。

姚宗杰說，該生物製劑2018年食藥署給付適用成人，2020年開放12歲以上青少年適用，但需自費，因此國內學會提案爭取，好消息是自8月起，健保新增給付生物製劑用於12至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎，並同時調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度。

黃毓惠表示，很高興健保給付在照顧病友的需求以及參考醫學會的意見下，有了新的規範，希望所有還在茫然、猶豫的異位性皮膚炎病友，都可以鼓起勇氣，再給自己一次機會，無論病況輕重，都要好好配合醫師看診用藥，終究有機會找到適合自己的健保藥物。

姚宗杰感慨，最近門診有一名17歲女高中生，過去長期服用傳統藥物，出現肥胖、長不高的副作用，身高僅145公分、體重80公斤、BMI高達38，導致她再也不信任藥物及醫護，但其實生物製劑副作用低，治療效果佳，若這名病友及家長願意嘗試，或許可看到不同人生。

朱家瑜提醒，除了藥物治療之外，要記得日常保養，勤抹乳液、保持心情愉快，都有助維持異膚穩定。