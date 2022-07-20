聽新聞
test
0:00 / 0:00
如何改善駝背問題？ 物治師莫妮：三招維持上半身體態
物理治療師莫妮在Dcard女孩版上發文，教網友用三個簡單的運動：主要透過「下斜方肌誘發訓練」、「前鋸肌誘發訓練」、「頸部深層屈肌訓練」，讓自己看起來優雅又自信，以維持上半身的體態，另也有影音內容提供網友快速理解如何施作。
三招維持上半身體態
1.下斜方肌誘發訓練，使用後背處的肌肉。
2.前鋸肌誘發訓練
使用靠近腋下處的區域來用力將肩胛骨往外撐開，讓胸口遠離牆壁。
3.頸部深層屈肌訓練
使用頸部靠近喉嚨的區域輕輕用力將頭部向上拉正延伸
接者，個別訓練三條肌肉並且熟悉用力方式之後，可將三個動作結合起來：
1.用後背處用力將肩胛骨往後方拉
2.用腋下處將肩胛骨往外撐開
3.使用喉嚨後側肌肉將頭頸拉正向上延伸
最後，莫妮提醒以上每個肌力誘發訓練，每次維持十秒，總共做十次才會有效果，如此即可以完成上半身體態！
長期駝背的壞處
莫妮說明，駝背除了會導致肩頸酸痛之外，還可能會造成腰痛、腿酸腳麻、顳顎關節痛、呼吸異常，甚至是「改變臉型」。
至於改變臉型的原因，她解釋駝背會影響顳顎關節的位置，造成空氣比較容易從嘴巴吸入，而造成口呼吸（不是用鼻子呼吸），而長期口呼吸會造成長相改變。她舉例，有對雙胞胎姐妹，有位女孩長期使用口呼吸，就有爆牙的現象，另一位女孩正常鼻呼吸，則長相相對端正。
文末，物理治療師莫妮也有詳細【影片教學】，及運動解說提供網友參考，動態解說也相對易懂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言