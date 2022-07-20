如何改善駝背問題？ 物治師莫妮：三招維持上半身體態

物理治療師莫妮在 Dcard 女孩版上發文，教網友用三個簡單的運動：主要透過「下斜方肌誘發訓練」、「前鋸肌誘發訓練」、「頸部深層屈肌訓練」，讓自己看起來優雅又自信，以維持上半身的體態，另也有影音內容提供網友快速理解如何施作。

三招維持上半身體態

1.下斜方肌誘發訓練，使用後背處的肌肉。

第一步圖解。圖片來源／ Dcard

2.前鋸肌誘發訓練

使用靠近腋下處的區域來用力將肩胛骨往外撐開，讓胸口遠離牆壁。

第二步圖解。圖片來源／ Dcard

3.頸部深層屈肌訓練

使用頸部靠近喉嚨的區域輕輕用力將頭部向上拉正延伸

第三步圖解。圖片來源／ Dcard

接者，個別訓練三條肌肉並且熟悉用力方式之後，可將三個動作結合起來：

1.用後背處用力將肩胛骨往後方拉

2.用腋下處將肩胛骨往外撐開

3.使用喉嚨後側肌肉將頭頸拉正向上延伸

最後，莫妮提醒以上每個肌力誘發訓練，每次維持十秒，總共做十次才會有效果，如此即可以完成上半身體態！

長期駝背的壞處

莫妮說明，駝背除了會導致肩頸酸痛之外，還可能會造成腰痛、腿酸腳麻、顳顎關節痛、呼吸異常，甚至是「改變臉型」。

至於改變臉型的原因，她解釋駝背會影響顳顎關節的位置，造成空氣比較容易從嘴巴吸入，而造成口呼吸（不是用鼻子呼吸），而長期口呼吸會造成長相改變。她舉例，有對雙胞胎姐妹，有位女孩長期使用口呼吸，就有爆牙的現象，另一位女孩正常鼻呼吸，則長相相對端正。