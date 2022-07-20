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放寬農牧用地設露營場 觀光局將輔導業者申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民眾露營示意圖。本報資料照片
民眾露營示意圖。本報資料照片

近年民眾瘋露營，但也暴露了營地亂象，全台近2000個露營區，逾9成不合法，其中7成都是農牧用地。為輔導面積未達1公頃的農牧用地及林業用地露營業者合法申請經營露營場，內政部今公告修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部也同步訂定「露營場管理要點」，將輔導條件符合的露營場向縣市政府申請使用許可並取得登記，合法設置露營場。

內政部今放寬規定，公告修訂「非都市土地使用管制規則」，位於農牧用地及林業用地面積未達1公頃者，於「農牧用地」可以有條件設置申請基地面積10%的營位設施、衛生設施及管理室（惟總面積不得超過660平方公尺）；另考量山林國土保育原則，「林業用地」可設置申請基地面積10%的營位設施及衛生設施（總面積亦不得超過660平方公尺）；此外，基於戶外活動安全因素，明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區。

為使露營活動管理能無縫接軌，交通部也同步訂定發布「露營場管理要點」，規範露營場申請相關作業程序，後續將以「中央訂定管理機制，地方共同輔導執行」原則，與地方政府合作分工，積極輔導符合規定條件露營場申請者，申請使用許可並取得登記，合法設置露營場。

觀光局表示，為讓民眾能分辨露營場地合法性，觀光局在2018年已建立「各露營場權管機關盤點露營場資訊平台」，截至今年7月19止，已公布1775筆露營場資料供民眾查詢露營區資訊（含符合與違反相關法令情形）；此外，未來露營場經營者可透過「非都市土地使用管制規則」及「露營場管理要點」，向所在縣市政府申請土地使用許可及取得登記，合法設置露營場，觀光局也會滾動更新露營場資訊平台的資料。

露營區 觀光局 交通部

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