扶助家庭8成由女性一肩扛 家扶推「無窮世代」助脫貧
據聯合國永續發展目標報告指出，全球女性貧窮人口高於男性，且逐年高於整體貧窮線，「女性貧窮」現象持續存在。家扶基金會弱勢家庭照顧能力與需求調查也顯示，扶助家庭中有8成主要照顧者為女性，超過7成每月收入未滿2萬5000元，而當家長工作不穩定時，有5成以上孩子的學習與托育照顧費會受影響。家扶推動的「無窮世代」，給予弱勢家庭所需的教育與生活資源，幫助他們脫貧、邁向自立，今年募款目標為7000萬元，呼籲大眾一起成為弱勢兒少與家庭改變的力量。
家扶弱勢家庭照顧能力與需求調查指出，身為家中唯一的照顧者，63.3%在照顧時會覺得心力交瘁，她們肩負許多角色、承擔更大的照顧責任，辛苦努力為孩子也為家。
像是60多歲有第五類極重度身心障礙的愛華阿嬤，應是可享福的年紀，卻仍需要照顧兩個身心障礙的孫子，丈夫中風後更讓愛華擔起全家的經濟與照顧重擔，一天做三份工作，靠著賣水餃、賣菜等的微薄收入撐起一個家。愛華阿嬤雖然喊累，但兩個孫子是她的希望，她說，只要孫子乖巧、不學壞就好。
愛華阿嬤的孫子小凱，今年15歲，雖有智能障礙並伴隨注意力不集中及語言遲緩，但小凱乖巧貼心，會幫阿嬤包水餃、陪伴就醫，愛讓這家人心繫凝聚！愛華阿嬤說，「我不知道自己能夠照顧他們多久，只希望在我身體還能做的時候，要讓兩孫子過好生活。」
調查也顯示，當家庭有疾病議題，有67.1%會造成經濟中斷或減少，面對龐大照顧花費有80.5%會感到負擔沈重。像是美春面對家庭經濟壓力、丈夫罹癌、二兒子手術等接踵而來的困境與考驗，卻依然認真積極過每一天，深知唯有媽媽撐住，家才會有力量。她透過參與家扶「脫貧方案」學習財務管理和農產品加工，除動員全家開源節流與儲蓄，更熱心教導其他家長理財與記帳，美春全家人共同的夢想是在部落開早午餐店。
罹癌的丈夫今特地驚喜現身記者會，他對著美春說聲辛苦了，美春這些年來的努力他都看在眼裡，兒女們也獻唱歌曲給媽媽，一家人情感融洽，凝聚力強大。
家扶基金會周大堯執行長表示，從實務中觀察女性照顧者的家庭更容易落入貧窮，有的需同時照顧責任而難投入職場，或只能選擇低薪、工時彈性的工作來兼顧家庭，家扶基金會推動「無窮世代」邁入第10年，透過教育提升、穩定生活、能力建構與急難救助等服務方案，給予弱勢孩子和家庭所需的教育與生活資源，幫助他們累積脫貧能力、逐步邁向自立，今年募款目標為7000萬元，邀請大眾一同成為弱勢兒少與家庭改變的力量。
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