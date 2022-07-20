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看得到吃不到？聽到要用國旅補助 民宿老闆「不演了」秒漲價

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾向民宿業者問價，沒想到業者一聽到要申請國旅補助竟直接漲價。示意圖／Ingimage
民眾向民宿業者問價，沒想到業者一聽到要申請國旅補助竟直接漲價。示意圖／Ingimage

觀光局國旅補助開跑，若符合相關條件，民眾住宿一晚最高可享1300元的補助，許多人趁著暑假期間規畫旅遊行程，卻有人不巧遇到「地雷商家」。部落客「布萊N」分享，一名旅客透過LINE與民宿業者問價格，沒想到業者一聽到要用國旅補助後，直接「不演了」，硬生生調漲價格，讓布萊N驚呼「遇到這種無良店家麻煩大家抵制起來」。

部落客「布萊N」在臉書粉絲專頁「布萊N 食宿人生」分享對話記錄，一名旅客用LINE與民宿業者詢問住宿價格，原先業者表示「雙人房一晚1600元」，但旅客告知將申請國旅補助後，業者竟當場翻臉不認帳，直接回應「申請是1800」，短短3分鐘的時間，立刻調漲房價，硬生生多了200元。

離譜的對話內容也讓布萊N直搖頭，他在貼文中寫道，「店家直接不演說要加價，遇到這種無良店家麻煩大家抵制起來」，更透露該業者正是澎湖的某家民宿。

文章一出立刻掀起討論，許多網友留言怒批，「吃相好難看！」、「國旅就是被這些人做爛了，可悲啊！」、「真的很瞎，一定要抵制」，也有人表示類似情況很常見，「我也有遇到，沒補助一晚3300，用補助變3900」、「超多這種店家的！」、「剛好遇到一家也是這樣」、「還蠻多的耶，一聽要使用政府補助，都是用房價的原價計算」。

也有網友分享個人看法，「其實加200還好！當成手續費給店 …不要加1300，才令人生氣」、「一堆補助都拉高價格啦，國旅品質真的很差，快點讓我出國吧」、「這時候還是訂飯店好了，反而很多國旅補助優惠價格」，部分民眾則認為商家已違反規定應舉報，「直接檢舉了，不該享有政府補助」、「這個可以檢舉，很明確抬高價格」。

▌延伸推薦：

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國旅補助 民宿 漲價 觀光局

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