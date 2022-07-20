成大醫院X百靈佳殷格翰簽訂MOU 聚焦早期臨床試驗

台灣醫療技術入列世界頂尖，臨床試驗能力吸引國際藥廠攜手開發新藥，對抗難解疾病。成大醫院與百靈佳殷格翰藥廠今天簽訂臨床試驗合作備忘錄（MOU），由成大醫院院長沈孟儒與百靈佳殷格翰總經理邱建誌代表簽署，近年雙方開展近30項臨床試驗合作，產出創新醫療解決方案，目前正進行思覺失調症藥物臨床三期收案，為該試驗收案量全球第三大醫院。

成大醫院秉持三大使命「教學、研究、服務」

沈孟儒表示，成大醫院具備「教學、研究、服務」三大使命，除了培養更多優秀醫界人才及追求服務病患品質，更在藥物研發領域積極發展。成大醫院臨床試驗中心成立至今22年，此次與百靈佳殷格翰的合作，聚焦早期臨床試驗數量上的增加，結合成大醫院具備國際卓越的臨床試驗品質，希望帶動台灣前端醫藥研發的開創性能力，找到更多適合台灣病患的解決方案。

成大醫院與百靈佳殷格翰的合作，陸續產出創新解決方案包括有第一個預防中風發生的抗凝血NOAC藥物、第一個證明可降低心血管死亡事件發生的糖尿病藥物、第一個二代晚期肺癌藥物等，以及正進行中，從二期進入到三期收案的思覺失調藥物。

成大醫院與百靈佳殷格翰合作，攜手加速藥物研發，造福更多台灣病患

百靈佳殷格翰總經理邱建誌分享，該公司秉持「透過創新展現價值」精神，過去幾十年，在多種適應症的新藥開發道路上完成多項突破。2021年，百靈佳殷格翰投入全球年度淨銷售額的兩成、41億歐元作為研發的投資基金，目標是在2025以前，再推出15項人類處方用藥的新藥品，而成大醫院擁有優質的醫療能力與前瞻研究團隊，一直是百靈佳殷格翰的重要夥伴。

成大醫院臨床試驗中心為長期獲得衛福部補助認可的卓越臨床試驗中心，主任陳彩雲表示，成大醫院不斷強化自身優勢，與國際性藥廠合作，結合臨床第一線經驗與專業研究資源，致力藥物研發領域。此次透過簽訂臨床試驗合作備忘錄，希望結合雙方優勢，共同推動更多臨床試驗，攜手加速藥物研發進程，造福更多台灣病患。

此次雙方合作的臨床試驗中，關於中樞神經領域研究，特定Gly-T1 抑制劑在2021年已獲得FDA核准，得應用於治療思覺失調症相關認知障礙（CIAS），並進入臨床試驗階段。

全台罹患思覺失調症患者約10萬人，症狀分為正性症狀（妄想、幻覺、幻聽、思想紊亂）；負性症狀（自我封閉、情感冷漠、情感矛盾），以及認知障礙（無法專注、記憶力降低、失去解決問題的能力）。目前思覺失調症治療僅針對正性及負性症狀的改善。Gly-T1 抑制劑則是針對思覺失調症相關認知障礙的藥物，有望提升患者推理及解決問題能力，該臨床試驗預計進行至2024年，目前此項研究受試者招募，收案規模達全球臨床試驗第三大，為思覺失調症患者及家屬開啟一道曙光。

思覺失調症可靠藥物控制、預防發作頻率

衛福部台南醫院院長楊延光表示，全球約有0.4-1.0%的人受思覺失調症（Schizophrenia）所苦，而國內罹患思覺失調症的人口約0.6-0.8%，估計約有超過10萬名個案，其實並不罕見。早年思覺失調症被稱為「精神分裂症」，2014年正名撕去標籤化，希望國人正視「思考」及「知覺」失調的腦部疾病。

楊延光指出，思覺失調症的成因非常複雜，多因性包括家族史、外在環境、嬰兒在母體內受到病毒感染而影響神經中樞，以神經病理學來說，透過造影可以發現大腦神經系統出現問題，多巴胺、血清素及麩胺酸等傳導物質分泌失調。在用藥方面，目前幾乎所有藥物以阻斷多巴胺為主，但副作用是出現藥源性巴金森病的動作障礙症狀；傳統的藥物都大多還是抑制多巴胺的分泌，但有些患者對藥物(約20~30%)沒有顯著反應或效果，代表不全是多巴胺功能失調的問題，所以目前醫學團隊轉為深入研究麩胺酸或其他的機轉與影響。

思覺失調症是一種腦部損傷，發病時多表現在妄想、幻聽、內向退縮以及行為舉止怪異，楊延光說，患有思覺失調症的病患在幼童時期可能會呈現害羞、內向個性不易察覺，青少年時期因大腦持續發展，多巴胺調控系統的異常，加上壓力開始出現思考、感覺及認知功能障礙。隨著病發頻率增加，治療將越顯困難，服用藥物的原則即是持續治療預防發作，長期藥物治療可避免疾病復發對大腦造成傷害。

●什麼是思覺失調症？

電影《瀑布》講述思覺失調症的故事，女主角賈靜雯在劇中詮釋患者心境的轉折，影迷感動。這部電影的背景是現在最有感的新冠疫情時代，故事鋪陳採用平凡的日常互動，帶出思覺失調症患者與家屬不為人知的陰暗生活，也增進大家認識曾被稱為「精神分裂症」的慢性精神疾病。

思覺失調症主要是思考和知覺的失調有關，像是腦中產生錯亂，會出現妄想、幻覺、幻聽、認知障礙等症狀，終其一生都要與疾病共存。目前沒有可完全根治的方法，部分患者只能靠藥物改善控制；家族遺傳、重大壓力、環境因素等，都是誘發因素之一。

1.思覺失調症是一種慢性且重大的精神疾病，與腦內功能運作失常有關。 2.思覺失調症好發於青少年晚期及成年初期。 3.臨床症狀顯現為：知覺、思維、情感、行為等多方面的功能性障礙。