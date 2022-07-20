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雞蛋今起漲2元 陳吉仲曝3大原因
農委會主委陳吉仲今天到雲林會勘文旦及柑橘類栽種情形，同時說明今起雞蛋價格再漲2元主因，包括需求增加、飼料價格上揚及產蛋率因天氣熱而下降等影響；他強調「量比價格重要」，農委會尊重市場機制，透過調度滿足全國需求。
陳吉仲今天接受媒體訪問，由於夏季是雞蛋需求淡季，蛋價卻又調漲，他指出，目前產地價從每台斤40.5元升至42.5元，批發市場跟漲2元，主要是前幾周飼料價格上漲，然而目前飼料價格已達高峰，據掌握，玉米、黃豆到岸價格正在下跌，預計8月後回穩。
另，對照4月雞蛋供需已近正常，今傳需求量大、因市場機制又調漲，陳吉仲說，供需反映價格，疫情紓緩，大量旅遊潮浮現，餐廳需求量增加，尤其中南部更有需求，過去「南蛋北送」，今已調度7千箱、逾140萬顆到屏東、台東、花蓮甚至小琉球，滿足消費者需要。
陳吉仲指出，農委會掌握雞蛋每日、每周的產銷數量，現在每日供應超過11萬4000多箱、約2200多萬顆雞蛋，總數沒問題，因應時下旅遊需求、人口移動，隨時配合調度雞蛋，確保旅遊地區所需蛋量。
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