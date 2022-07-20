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比北極星亮2等星的奇異之星 最佳觀賞時間在7月中下旬

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
只要循著紅色的火星向下約10度，也就是手伸直時一個拳頭的寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到蒭藁增二。圖／北市天文館提供
只要循著紅色的火星向下約10度，也就是手伸直時一個拳頭的寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到蒭藁增二。圖／北市天文館提供

最近夜空中有顆暗星悄悄變亮，近期內還可能比北極星還亮，天文館表示，這顆星是位在鯨魚座的「蒭藁增二」，意指是奇異之星，從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星還亮的2等星，預測將在7月中下旬達到極亮。

天文館表示，這顆星是位在鯨魚座的「蒭藁增二」，英文名Mira，意指它是一顆不可思議的奇異之星the Wonderful star。在332天的週期裡，它可以從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星還亮的2等星，擠進六千顆肉眼可見星星的前50名。

天文館表示，從最近的觀測紀錄來看，它正持續明顯增亮，預測將在7月中下旬達到極亮，而最近明亮的火星剛好在其附近，更加便於尋找，只要循著紅色的火星向下約10度，也就是手伸直時一個拳頭的寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到蒭藁增二。

天文館表示，這顆星是位在鯨魚座的「蒭藁增二」，蒭藁增二距離地球約299光年，質量約為太陽的1.18倍。它是一顆紅巨星，半徑在太陽的332至402倍間來回收縮膨脹，當它從膨脹最慢轉為收縮最快的這段期間，亮度也達到最高。目前已經發現數千顆類似的星星，而蒭藁增二正是其中最早被發現，也是最亮的一顆，因此天文學家將這類變星統稱為「蒭藁型變星」或「米拉變星」(Mira variable)。

天文館 北極 鯨魚

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