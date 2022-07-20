快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消基會籲設維修免責條款 防車商用專利權索「保護費」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會召開記者會呼籲政府應在合理保護專利期限之後開放「維修免責條款」，賦予消費者選擇維修汽車零件的權利；方能兼顧汽車大廠利益，又能兼顧保護消費者合理權益。圖／消基會提供
消基會召開記者會呼籲政府應在合理保護專利期限之後開放「維修免責條款」，賦予消費者選擇維修汽車零件的權利；方能兼顧汽車大廠利益，又能兼顧保護消費者合理權益。圖／消基會提供

德國賓士跨海來台對台灣售後維修車燈零件大廠帝寶工業提告侵權，帝寶二審再敗，呼籲政府儘快立法通過「維修免責條款」，維護台灣售後維修產業的永續發展。對此，消基會今天召開記者會提出解套，呼籲政府應在合理保護專利期限之後開放「維修免責條款」，賦予消費者選擇維修零件的權利；方能兼顧汽車大廠利益，又能兼顧保護消費者合理權益。若無法修改專利法，建議政府考慮在「消費者保護法」下增訂「維修免責」相關條款，用消費者保護精神，保障使用汽車消費者的合理權益。

日前，德國賓士汽車公司跨海來台打專利戰，控告國內車燈大廠帝寶工業股份有限公司(下稱「帝寶公司」)設計侵權，智慧財產法院於111年7月14日做出二審宣判，帝寶公司原應支付賠償金，從原本3000萬元減到1800萬元，但仍維持侵權判決，每年產值逾2千億元的台灣汽車零組件產業，挨告危機仍未解除。針對這項涉及汽車副廠零配件龐大市場的跨國官司，在「專利權」和「合理消費權益」天平的兩端拉扯，產官學界各有支持者搖旗吶喊。

消基會表示，保護「專利權」固然重要，「有選擇」才是符合消費者合理權益的積極作法。消費者文教基金會董事長黃怡騰表示，目前世界各國汽車大廠，習慣為原廠汽車上所有的零配件在世界各國全部申請專利權的保護，一旦這些零配件都得到專利權的保護，任何未經汽車原廠同意生產相同零配件的副廠，就會構成侵害汽車原廠的專利權，汽車原廠可以提起訴訟要求高額賠償。對消費者而言，無異於不能自由選擇想要消費的產品與自由，修車時也只能以較高費用向原廠購買零配件與維修服務。

黃怡騰認為，這是車商透過專利權向消費者要求「保護費」，但專利權不該是讓車商享有暴利的法令，而應該有所節制，也就是畫出一定期限，讓消費者在期限過後，享有選擇怎麼修和用甚麼零件的權利。

消費者文教基金會義務律師團副召集人周逸濱表示，維修免責問題並非我國獨有，在歐美各國也已經討論了許久，而歐盟經過長年研究，更是已經有了解套的方法，也就是在《歐盟設計法》內增加「維修免責條款」，把副廠在維修汽車的目的以恢復其原有外觀範圍內，生產與原廠相同的零件排除在侵犯原廠零配件之專利權之效力外。目前國際上已有多國設有「維修權益條款」：德國、英國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、澳洲、波蘭、奧地利、比利時、盧森堡、拉脫維亞、匈牙利、新加坡及其他前英國殖民地等。

周逸濱認為，有了維修免責條款，副廠就可以生產取代原廠的維修零件、維修廠可以副廠零件進行維修服務，而不用面對侵害專利權的問題，使消費者在愛車出現擦撞或日常使用耗損的情形下，可以用親民的價格買到維修零件與服務，使愛車回復至原有的外觀以及狀態。有了維修免責條款，汽車的第二次市場也必須接受競爭的考驗，不論是原廠還是各別副廠，都必須用價格以及品質來彼此競爭，消費者可以有更多的選擇，得到最合適的商品。

消基會主張，專利權是因法律而定的專有（屬）權利，只應享有其一定的權限範圍，不能造成專制，形成「霸王條款」，妨害社會的公共利益。因此，消基會呼籲：我國也應該限制汽車原廠的專利權，給予副廠業者生存的空間，讓消費者購入的車輛在一定期間後有副廠零件可供選擇，以免一輩子被原廠汽車業者綁架，方是消費者的合理權益。

消基會表示，若主管機關因種種原因，不願修改專利法，將讓「維修免責條款」入法，那麼，消基會建議可考慮在「消費者保護法」下增訂「維修免責」相關條款，用消費者保護精神，保障使用汽車消費者的合理權益。

專利 消基會 車商

延伸閱讀

烹飪加熱燃料膏 消基會檢出2件甲醇含量不符

禾聯碩、瑞智 銷售續熱

賓士提告侵權判賠！ Depo帝寶工業籲政府速立維修免責條款留住產業

車燈大廠與賓士專利權二審判決一勝一敗 將依法提救濟

相關新聞

「類熱浪」來襲！ 吳德榮：明起極端高溫將現、要防曬防中暑

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高溫與昨天相似，仍在36、37度左右，晴...

周六迎「大暑」 周五起全台高溫將達38度以上

平洋高壓籠罩全台，各地高溫炎熱，尤其東部氣溫飆破38度，花蓮清水林道中午出現8.5度高溫，花蓮富源也有38.4度，宜蘭羅...

猛男健身室借機搭訕美女 不慎「倒豎蔥」式摔倒 結局令人跌眼鏡

健身室特別容易成功搭訕？外國1名壯男日前使用健身室時，看中了1名正在運動的美女，決定上前在她面前做些伸展動作，乘機開口搭訕，沒料不小心由紅色椅子上從後「倒豎蔥」式摔倒，但這丟臉又滑稽的舉動卻為他帶來意外收獲。

貨運業未落實自主安全管理最高罰9萬 年底上路

兩年多前，台鐵3198次電聯車行經高雄市屏山巷撞上卡在平交道的貨運半聯結車，造成6人受傷，事後經查該貨運業者從未辦理行車...

台電提4大用電NG行為 曝可改善方法：電費才不會芭比Q

夏天到了電費也隨之高漲，人們有時不知道自己的某些用電習慣，其實在無形之中為電費貢獻了不少，台灣電力公司便指出有四種NG用電行為，並提供解決方案。

消基會籲設維修免責條款 防車商用專利權索「保護費」

德國賓士跨海來台對台灣售後維修車燈零件大廠帝寶工業提告侵權，帝寶二審再敗，呼籲政府儘快立法通過「維修免責條款」，維護台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。