周六迎「大暑」 周五起全台高溫將達38度以上

男女朋友結婚之後，由於傳統觀念的影響或者夫對妻的寵愛等，婚後購置房產不少會登記在女方名下，算是對女性的一種保障，但夫妻離異後究竟房產歸誰，總是斬不斷理還亂，苗栗劉姓男子與妻結婚三年後，買了一戶大樓住宅並把所有權人登記在妻子名下，未料兩年後妻子精神出軌兩人離婚，劉認為房屋自己出資想要回遭拒後提告，儘管有證人指稱女方多次提到要把房子還給前夫，但法官日前還是判決劉男敗訴，法界人士分析，如果訴訟策略沒改變，劉男最後恐落得人財兩失。

2022-07-20 16:00