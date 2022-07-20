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周六迎「大暑」 周五起全台高溫將達38度以上
平洋高壓籠罩全台，各地高溫炎熱，尤其東部氣溫飆破38度，花蓮清水林道中午出現8.5度高溫，花蓮富源也有38.4度，宜蘭羅東38.2度，而西半部部分地區也達37度以上。
中央氣象局持續發布高溫資訊，南投、屏東、宜蘭及花蓮縱谷為高溫橙色燈號，大台北及雲林地區為橙色燈號。新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄及台東縱谷為黃色燈號。
中央氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，中部以北及各山區容易有局部短暫雷陣雨，尤其在山區會出現較大雨勢，提醒民眾午後外出攜帶雨具。周四起熱對流雷雨的發展減弱，降雨明顯減少，雨勢侷限在山區。周六即將迎來一年當中最熱的「大暑」節氣，預計周五至下周一全台皆會出現38度以上高溫，部分地區甚至會有逾39度高溫。
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