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貨運業未落實自主安全管理最高罰9萬 年底上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
貨運車輛示意圖。 圖／ingimage
貨運車輛示意圖。 圖／ingimage

兩年多前，台鐵3198次電聯車行經高雄市屏山巷撞上卡在平交道的貨運半聯結車，造成6人受傷，事後經查該貨運業者從未辦理行車安全教育訓練，也未如實填寫每月的自主檢查表。為強化公路監理機關公權力，交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」第104-1草案，將賦予監理單位開罰權力，貨運業者日後若未照實填寫自主檢查表，將挨罰9千至9萬元。預計年底上路。

根據預告草案內容，為強化公路監理機關查核貨運業自主安全管考作業的公權力，新增「汽車運輸業管理規則」第104-1條，將現行公路監理機關安全考核作業法制化，並明定自主檢查表格式，強化公路監理機關查核汽車貨運業相關機制，以落實行車安全。

交通部路政司營運科長林宇平說明，起因是發生台鐵3198次電聯車行經高雄市屏山巷撞上貨運半聯結車事故後，國家運輸安全會將該事故列為重大鐵道事故立案調查，發現事故車輛所屬的汽車貨運行有相關的安全防衛宣導教材，公路總局後續考核時卻查出該業者未曾辦理行車安全教育訓練，也沒有按規定每月填寫自主檢查表，因此根據運安會建議修法，賦予主管機關查核業者的公權力。

林宇平表示，有鑒於過去查核經驗，業者未必配合提供資料，這次修法後，明定貨運業應設置平時管理資料及自主檢查表，平時自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核；自主檢查表格式，則由交通部訂定。將來若業者未落實自主管理，就可依公路法第77-1條開罰9千到9萬元不等。

目前公總建議自主檢查表格式參考貨運業安全管理自主檢查表，針對駕駛人、公司營運、車輛管理、事故管理四面項，但詳細內容還未定案。林宇平表示，預告期60天，預計今年底前可望上路。

交通部 台鐵

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