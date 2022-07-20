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影／中央評估中橫114年地質穩定 邁入長期復建

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣指出，南橫已開通，但中央對中橫態度就是「拖拖拖」，要求中央拿出評估報告與結論，給山城居民一條平安道路。記者林佩均／攝影
立委江啟臣指出，南橫已開通，但中央對中橫態度就是「拖拖拖」，要求中央拿出評估報告與結論，給山城居民一條平安道路。記者林佩均／攝影

台中市中橫公路受莫拉克颱風重創致今，便道管制通行。立委江啟臣指出，南橫已開通，但中央對中橫態度就是「拖拖拖」，要求中央拿出評估報告與結論，給山城居民一條平安道路。交通部長王國材表示，經評估中橫114年地質地貌穩定，邁入長期修復，建設為市民、不分顏色。

立委江啟臣今邀集中央相關部會到台中會勘，江表示，中橫評估報告延到今年9月才出爐，但台電已在中橫挖10公里隧道，現在又要挖10公里，中央都不說話，但居民期盼一條安全回家的道路，中央卻拖延、藉口一堆。

南橫花了13年復建、中央投入100多億元，現在已開通，與中橫是同樣危險等級，中橫卻一直拖延，江指出，中橫一甲子過後的命運就是被拖延、被忘記，昨天他到梨山地區，居民一直詢問中橫何時開通？他請中央拿出評估報告與結論出來，不要敷衍山城居民。

交通部長王國材表示，南橫到現在還是短期鋼便橋，中橫花很多力氣研究，山區道路須要地貌、地勢穩定，包含邊坡、地基等，經評估中橫114年可施作長期復建。

王國材也說，現在台電有項水力發電計畫，要做水力發電便道施工，他即刻要求台電與台八線同道路施工，別讓中橫開挖再施作第二次。

王國材表示，中橫、南橫受到莫拉克颱風與八八風災重創，一定要趕快讓中橫通車，目前交通部進行中，王也指出，交通部對於台中市建設全力施作，不會分顏色，建設是為市民而做。

交通部公路總局局長陳文瑞表示，台八線(中橫便道)復建部分，1999年莫拉克颱風，造成中橫嚴重坍方，台八線37公里處，地質地貌不穩定，行政院拍板，要等地質地貌穩定才能搶通，南橫45公里處復建等待13年，今年底才通車。

陳文瑞指出，根據2012年至2020年地質地貌調查，中橫谷關到德基約25公里路段114年才能啟動長期復建工程，2019年啟動可行性研究；至於中橫復建工程的可行性評估報告，受台電新建水力發電廠影響有所延遲，預計今年底完成修正報送交通部。

中橫公路 交通部長 南橫

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