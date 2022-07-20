醫師：遲語兒避免使用3C 家長多陪伴刺激

復健科醫師表示，語言發展遲緩佔發展遲緩兒童高比例，建議2歲以下幼兒盡可能避免使用3C產品；語言治療師建議，家長可透過互動陪伴與環境刺激，以培養孩子的語言與認知能力。

新北市立土城醫院復健科醫師劉國正今天表示，語言理解、認知發展、動作、遊戲及社交互動技巧等，都有跟上同齡孩童發展，卻遲遲不開口說話，這樣的孩子被稱為「遲語兒」。

劉國正透過新聞稿表示，衛福部統計，2021年發展遲緩兒童早療服務個案通報量共有2萬6392人，語言發展遲緩又佔最高比例。門診中常發現類似個案，但也有長輩會認為「大隻雞慢啼」，長大就好。

劉國正表示，過度使用3C產品將影響日常語言表達、組織邏輯及思考能力，是造成語言遲緩的原因之一，建議2歲以下幼兒盡可能避免使用3C產品。兒童語言發展的黃金期為0歲至6歲，早期療育治療效果更佳，避免錯過黃金治療時機。

台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達，下午接受中央社記者電訪表示，結合展臂閱讀協會志工長期推動偏鄉親子共讀。日前，在新北市石碇衛生所發現一名4歲女童，共讀時多以點頭方式表達，較少使用語言回答，且語言多只有單字，缺乏完整句子，疑有發展遲緩問題。

陳宥達說，團隊向家長衛教如何與孩子對話式共讀的技巧，並引介社區圖書館資源，及媒合早療介入後，目前女孩已能說簡單故事。

語言治療師黃冠婷表示，主要照顧者對語言發展很重要，家長可互動陪伴與環境刺激、探索，培養孩子的語言與認知能力。可描述日常情境，如「爸爸想要喝水，爸爸拿杯子喝水」；或說出孩子正在玩的遊戲，「妹妹在玩車車耶，黃色的車車」，藉這些方法口語示範；也可透過有趣好玩的方式，誘發孩子主動模仿及學習的動機。

黃冠婷提醒，即使孩子發出沒有意義的字詞，仍要給予正向回饋，讓孩子知道這些聲音是有意義的，能透過聲音及口語，有效率表達需求，更願意發聲。