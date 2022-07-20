蛋價再漲 藍委批農委會找藉口又自打臉

蛋價每台斤再調漲2元，產地價漲到42.5元，批發價漲到52元，農委會表示蛋價再漲是因消費需求大增，預估等8月供需才趨於平衡。國民黨立法院黨團書記長萬美玲批評，農委會只會找藉口，既不負責任還自己打臉自己。

萬美玲表示，對照今年初全台鬧蛋荒時，民眾買不到雞蛋，農委會陳吉仲主委還掛保證，3月中後台灣就不會缺蛋，雞蛋價格也會穩定在一定水準，直到現在蛋價不斷向上攀高，蛋價回不去了，民眾根本買不到便宜的雞蛋，卻不見陳吉仲出面回應，這樣的保證如今看來格外諷刺。

萬美玲指出，這次蛋價再上漲，蛋商公會說每天至少缺100萬顆雞蛋，農委會不但不承認缺蛋的事實，還說只是需求量增加，一邊說不缺蛋，一邊又自打臉說，預估等8月蛋量供需才會趨於平衡，這不就代表目前國內蛋量確實供不應求，就是缺蛋嗎？

國民黨立委鄭麗文也批評，在台灣，只看到仍然自我感覺良好的蔡政府官員、不斷大內宣洗腦台灣人民，動不動說「台灣的景氣非常好」及「一碗蚵仔麵線20元」等，對通膨現象絲毫不願面對現實，只會否認現今的趨勢，甩鍋卸責、撒幣補助對於現況有任何幫助嗎？現在蛋價變貴、肉變貴、所有東西都變貴了，誰花錢買？不還是薪水變薄的百姓嗎？