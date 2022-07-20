三總澎湖醫院建置AI心電圖系統 完成首例開心手術

三軍總醫院澎湖分院完成離島首例開心手術，今天舉辦醫療成果發表會，澎湖縣長賴峰偉與會，肯定三總澎湖分院提升在地化醫療，期許三總繼續提升澎湖分院設備及人力資源，照顧離島人民健康。

三總澎湖分院表示，三總澎湖分院今年建立AI人工心電圖判讀系統，日前1名75歲老翁就醫，經心臟外科醫師鄭旭智診斷出，患瓣膜性心臟病併主動脈瓣、二尖瓣和三尖瓣重度閉鎖不全，並有嚴重鬱血性心衰竭，必須馬上接受外科心臟手術，4月間軍醫局副局長蔡建松率領三總團隊完成開心手術，患者術後恢復良好，已順利出院。

賴峰偉表示，三總澎湖分院在疫情期間，肩負防疫重責，收治重症病患，提供民眾接種疫苗，並協助在澎湖機場成立篩檢站為旅客快篩，如今完成首例心臟外科開心手術，並完成胸腔微創等手術近200例，品質達到教學醫院水準，連續3年獲得生策會SNQ國家品質標章，又和經國管理學院簽立備忘錄，提供在職進修、培養在地護理人力，肯定醫院為鄉親帶來福音。