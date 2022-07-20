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30多歲粉領族忘了客戶名、動腦頭就痛 竟是長新冠惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫中醫部針對長新冠患者出現疲倦、腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑，以及御冠「腦霧」方劑。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部針對長新冠患者出現疲倦、腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑，以及御冠「腦霧」方劑。圖／中國附醫提供

台中一名30多歲粉領族今年5月確診康復後，回到工作崗位卻常常發生「熊熊」忘了與客戶有約、連客戶姓名記不住窘境，一動腦筋就頭痛，伴隨失眠等困擾，且情況愈來愈嚴重，經向中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師林幼淳求診，發現是「長新冠」惹禍，經使用御冠「腦霧」方劑等中藥治療，症狀獲緩解。

中國附醫說明，中醫部醫師賴香君、歐世宸本月14日受中醫師公會全國聯合會邀請，發表中醫對新冠病毒染疫後遺症，即長新冠(Long COVID)治療，除了中藥、針灸外，也可藉由食療、穴位按摩、導引復健等加強療效。中國附醫中醫部針對長新冠患者出現疲倦、腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑，以及御冠「腦霧」方劑。

中國附醫指出，因應長新冠病人的增加，開立中西醫聯合染疫康復者門診，由感染科、胸腔內科及中醫部共同照護新冠肺炎後遺症的病人，患者搭配生活作息、飲食習慣、運動導引等調整，並透過中醫中藥的調理改善症狀，重回工作職場。

林幼淳說，長新冠常見神經精神後遺症，可能與腦部細胞因病毒感染發炎有關，症狀包括睡眠問題、情緒焦慮、憂鬱、頭痛，以及又稱「腦霧」（Brain Fog）的認知功能障礙，如記憶力減退和注意力不集中等。尤其出現在中醫所說具心或腎氣血不足體質的人，可藉由中藥如御冠「腦霧」方劑，補氣養血安神、醒腦開竅的方法來改善一系列的症狀。

中國附醫中醫內科醫師吳美瑤說明，疲倦在中醫辨證中屬於氣虛的範疇，感染新冠肺炎病人又常有肺熱傷陰的問題，與中醫在治療溫病後恢復期多需要氣陰雙補的理論不謀而合，因此使用包含西洋參、紅景天、麥門冬、北蟲草等中藥的御冠「疲倦」方劑，有助於補氣養陰，改善疲倦。

中國附醫中醫部針對長新冠患者出現疲倦、腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑，以及御冠「腦霧」方劑。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部針對長新冠患者出現疲倦、腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑，以及御冠「腦霧」方劑。圖／中國附醫提供

中醫 腦霧 長新冠

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