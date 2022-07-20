公司化資本額計算喬不攏 台鐵工會批：資方答非所問

台鐵預計2024年公司化掛牌，勞資雙方目前就子法進行協商，台鐵工會也積極爭取提升員工待遇，但台鐵工會今發布新聞稿指出，勞資雙方在這兩天舉行公司化子法談判第三、四次會議，就公司化資本額計算議題，資方表現仍如工會預期，正常發揮，「答非所問，無所依據」。

台鐵工會表示，經工會調查，台鐵員工職工福利金每人每年實際分配僅1900元，若對照交通部長王國材日前所說可挑選比照的中華郵政、港務、桃機公司等至少都有萬元以上，跟台鐵差距是天壤之別。

工會再次說明，台鐵公司化後，勢必需要足夠資金執行各項福利精進方案，所以，公司章程中設立之資本額必須足額，提撥福利金也才足夠，但現在，交通部與台鐵局資方對於員工的安定與保障不思提升方案，連薪資調整也無善意回應，甚至連部長都說不可能，如果資方連法定的職工福利金都打算用每年1900元打發，台鐵員工真的看不到未來。

另外，工會指出，近期資方透過放話，廣傳所謂的留才調薪方案，散布時間點卻企圖讓工會背負罵名，工會也確實接收到了不少會員質疑工會已私下對資方妥協，工會在此澄清，這份留才調薪方案，資方從未與工會協商過，明顯就是抹黑工會，工會合理懷疑資方在搞分化，並要求資方公開致歉。

工會提醒資方，中秋、國慶及九合一大選等重要日疏運，不加班活動是進行式，期間，資方的表現更是催化劑，如果資方持續如此表現，只會加速催化不加班活動，員工唯有自立自強，展現團結，用實際行動爭取自己合法的權益。