數位振興登場！本周六逛桃園夜市抽百元夜市金
疫後振興，桃園市經發局啟動夜市「夏夜數位生活祭」，民眾7月23日、30日分別去逛桃園及中壢夜市，即可參加夜市限量三重送，不只可抽夜市買菜金還可取得紅利桃子兌換資格，歡迎民眾一起來夜市、市場拿好康。
經發局長郭裕信表示，桃園觀光夜市一直是觀光客來桃園時必逛、必吃的美食天地，也是不少桃園人成長的共同回憶，「夏夜數位生活祭」系列活動就是希望民眾能重回老夜市，感受疫後市集新活力。
經發局表示，「夏夜數位生活祭」結合市府資科局「紅利桃子」振興活動，民眾23日在桃園夜市、30日在中壢夜市，使用手機登錄LINE帳號資料，即可獲得100點紅利桃子點數兌換資格，限量5000名，點數1點相當於1元，11月底前於特約商店消費即可。
第二重可再抽100元夜市金，限量5000名，中獎機率高達7成，抽中者可拿到2張50元兌換券，可現領現用；第三重，當天在夜市使用數位支付消費滿百元，在活動櫃台出示消費紀錄，可獲得一百元夜市金，限量500名，領完為止。
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