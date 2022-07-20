疫情少出遊在家需求大？部立嘉義醫院結紮手術多2倍

新冠肺炎疫情日前嚴峻，民眾減少出遊頻率，衛福部嘉義醫院察覺，近期泌尿科要求結紮手術的患者意外有增加，皮膚科暨泌尿科主治醫師陳宏睿說，最近人數大約增加2倍以上，有患者進診間直接表明要結紮。

結紮變多是否和宅在家，需求比較大有關？陳宏睿表示，「也是很有可能，畢竟春暖花開興致也是比較好的。不過大多數來的男性，問起原因，大多是覺得已經有兩個小孩，足夠了。」

陳宏睿也說，1名患者李先生有3個小孩，2個月前接受結紮手術，並告知「如果不小心又有了，說沒有壓力是騙人的，養小孩真不容易呀！」「說什麼拿掉就好的，一定是沒有生過小孩，那是生命誒！當然會捨不得。而且聽說拿掉多少會傷太太的身體，那怎麼辦呢？所以我寧願先預防，先來做手術」。

李先生還說，結紮是在打麻醉的一瞬間，就像蚊子叮到一樣而已，「真的說起來，太太懷孕生子才辛苦，懷孕又久，生產過程又痛的」，他才辛苦一次，而且才一下下，又不怎麼痛，偉大的是妻子。

陳宏睿表示，結紮手術不太會痛的原因在於採用「無刀口單點結紮術」，不像傳統的手術需要打兩次麻藥，此只需要打1次，且會用最細的針具，有效把痛感降到最低，值得一提的是，這項技術的傷口比傳統更小、更不容易留下刀痕，李先生手術後兩個月，覺得沒有什麼異樣，看不出來開過刀。