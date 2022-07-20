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阿伯肌肉拉傷發炎 醫師用超音波檢測患部無所遁形
花蓮一名退休的廖姓阿伯長年在社區帶領讚美操，某天突然「啪」一聲，背部、手臂感到疼痛，他以為是拉傷，沒想到幾天後手臂無法舉起，趕緊就醫。經門諾醫院醫師使用「肌肉骨骼超音波」檢查與治療才逐漸康復。醫師呼籲，若運動傷害疼痛加劇，可能患部已發炎，應盡快到院檢查。
醫師拿起肌肉骨骼超音波探頭，在阿伯的肩膀、手臂滑動，透過影像檢查工具輔助，看著螢幕顯示狀況，透過超音波導引把積水抽出後，再經過幾次葡萄糖增生注射及復健治療，疼痛症狀已逐漸改善，阿伯的手臂已能舉起，恢復以往生活品質。
門諾醫院復健科醫師黃毓亭表示，許多肌肉骨骼受傷處在「軟組織」，也就是神經、韌帶、肌腱、軟骨或肌肉等，這些組織無法明顯呈現於X光片下，唯有透過肌肉骨骼超音波檢查，不僅可以確認肌腱是否完整、破損，還能觀察關節是否有積水等問題，讓醫師在診斷上更加精準明確、對症下藥。
黃醫師進一步說明，「肌肉骨骼超音波」具有即時動態影像的功能，醫師可透過這項功能為患部的超音波導引注射，將藥物準確地施打在需要治療的部位。在臨床上，五十肩、媽媽手、板機指、或是激烈運動所造成的肌肉骨骼拉傷、撕裂傷等，都可利用超音波導引注射患部，一旦發現關節或組織有積液時，也可利用超音波導引將積液吸出，再進行治療。
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