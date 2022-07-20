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喘到整月無法躺平睡覺 心臟瓣膜修補手術救命

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
馮姓病患罹患重度心臟瓣膜逆流，合併心臟腎臟衰竭症候群，達洗腎程度。經心臟二尖瓣和三尖瓣修補手術後，已可以躺平睡覺，不需洗腎、恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供
馮姓病患罹患重度心臟瓣膜逆流，合併心臟腎臟衰竭症候群，達洗腎程度。經心臟二尖瓣和三尖瓣修補手術後，已可以躺平睡覺，不需洗腎、恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供

52歲馮姓病患每天豪飲2至3瓶高粱酒，菸酒不離手、作息不正常；導致呼吸會喘，無法躺下睡覺，甚至腳腫長達一個月，忍住沒就醫。直到喘不過氣幾近昏厥，就醫後給予強心劑搶救，經心臟瓣膜修補手術後，病患已可以躺平睡覺，不需洗腎、恢復正常生活。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟外科醫師齊修瑜說，馮姓病患瓣膜關閉不全，心臟幫浦沒有力氣，出現衰弱、喘的症狀，嚴重甚至連躺下睡覺都有困難。

馮姓病患經診斷罹患重度心臟瓣膜逆流，合併心臟腎臟衰竭症候群，達洗腎程度。術後在加護病房時，一度心跳停止10分鐘，家人曾想放棄治療。經醫療團隊施行主動脈氣球幫浦搶救成功，驚險度過鬼門關。

心臟外科主任翁啟峰說，病患不僅心臟瓣膜瓣葉受損，同時伴隨心臟衰竭及擴大病變情形。他和齊修瑜一起施行二尖瓣和三尖瓣修補手術，把瓣葉受損部分切割及截修，並將瓣膜連接到健康心臟區段，維持整個瓣膜從左心室壁到連接的瓣膜環完整接合狀態，使修補完善的瓣葉能夠完整貼合不再漏血。心臟結構修復後，原先病變擴大、收縮無力的心臟，功能也獲得明顯的改善。

在臨床技術上有能力做瓣膜修補的醫師很少，翁啟峰會盡可能為病人保留原來的瓣膜，避免置換人工瓣膜。置換人工瓣膜，是把病人本身受損的瓣膜全部卸除再置換。人工瓣膜分為金屬瓣膜及組織瓣膜，即俗稱的牛心瓣膜或豬心瓣膜。

組織瓣膜術後需吃抗凝血劑三個月，而金屬瓣膜則要終身服用抗凝血劑，否則會造成血栓、小中風，甚至瓣膜損壞風險。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

馮姓病患呼吸會喘，無法躺下睡覺，送醫急診搶救後，經心臟外科醫師翁啟峰診斷為重度心臟瓣膜逆流，且合併心臟腎臟衰竭症候群。圖／中醫大新竹附醫提供
馮姓病患呼吸會喘，無法躺下睡覺，送醫急診搶救後，經心臟外科醫師翁啟峰診斷為重度心臟瓣膜逆流，且合併心臟腎臟衰竭症候群。圖／中醫大新竹附醫提供
馮姓病患（右）心臟瓣膜瓣葉受損，且伴隨心臟衰竭及擴大病變的情形。心臟外科醫師翁啟峰（中）和齊修瑜（左）共同執行二尖瓣和三尖瓣修補手術，讓患者能夠躺平睡覺且不需洗腎，恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供
馮姓病患（右）心臟瓣膜瓣葉受損，且伴隨心臟衰竭及擴大病變的情形。心臟外科醫師翁啟峰（中）和齊修瑜（左）共同執行二尖瓣和三尖瓣修補手術，讓患者能夠躺平睡覺且不需洗腎，恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供

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