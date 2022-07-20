鄰里共好互助 協助經濟弱勢家庭申請租金補貼

營建署今天表示，300億元中央擴大租金補貼專案自7月1日開放受理申請，這次與衛福部及財政部勾稽沒有房屋、且尚未申請租金補貼的低收入戶和中低收入戶名冊，由民政系統將清冊提供給村里長，就近詢問「經濟弱勢家庭」申辦意願並協助完成申請。

營建署分享，桃園市蘆竹區南崁里長邱顯助，不只主動詢問經濟弱勢名冊內成員的申請意願外，還主動協助轄內行動不便的低收入戶，提供代辦服務，將事先取得該位同時具備低收入戶及身心障礙者身分的里民同意及申請資料，彙整後提供給蘆竹區公所，後續由公所人員操作申請系統，成功為許多民眾完成線上申請。

營建署表示，感謝許多站在第一線服務民眾的里長，一同努力，才能讓租金補貼政策發揮效果，照顧到真正有需要的民眾，一起做好事、做對事，實質發揮鄰里共好、互助的精神。

營建署表示，300億元中央擴大租金補貼專案為實質減輕經濟弱勢戶的生活負擔，分別針對經濟弱勢及社會弱勢加碼補貼1.4倍、1.2倍，一旦申請通過，就能獲得政府加碼的補貼。此外，也再次提醒租屋民眾，擴大租金補貼申請已開辦，申請期限至今年8月31日17時為止，歡迎踴躍申請。

有關擴大租金補貼專案相關資訊可至內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」(網址：https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx)查詢，如有申請資格問題，可於週一至週五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。