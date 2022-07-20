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不再冬天露天洗冷水澡！漁業署改善漁工沐浴休憩空間

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
長潭里漁港盥洗室。圖／漁業署提供
長潭里漁港盥洗室。圖／漁業署提供

為增進外籍移工人權，提升外籍船員福利，行政院推動「漁業與人權行動計行政院推動「漁業與人權行動計畫」，農委會漁業署在漁港內設置盥洗及休憩等硬體設施，讓漁工工作返港後，不用露天沐浴，提供外籍船員沐浴、休憩、祈禱空間。

根據統計，到6月底為止，外籍漁工有6995人，其中宜蘭1489人，新北1485人，澎湖1203，另外高屏地區也有數百人。

農委會漁業署代理署長張致盛表示，漁港境外漁工休憩、設施改善情形，其中包括軟硬體設施，已在29個漁港設置29處衛浴設施，其包括14個祈禱室，充分照顧漁工在台灣漁港生活與信仰；台灣有200多個漁港，現在漁港各式設施覆蓋率達59%，還有努力的空間，明年可達九成以上，有漁工的漁港能設的，想辦法把設施做完整。

張致盛表示，另外也建置漁船資訊系統，讓移工了解，自己是到哪一艘船工作，包括漁船相關資料，船齡、大小、設施，現在僅有基礎資料，但遠洋漁船一年內要完成訪查，會希望資料要與現狀相符，未來漁工的家人也可以了解，自己的親人在哪艘船上工作，落實資訊透明化，真正用心照顧外籍移工。

將軍漁港盥洗室。圖／漁業署提供
將軍漁港盥洗室。圖／漁業署提供
東澳漁港盥洗室。圖／漁業署提供
東澳漁港盥洗室。圖／漁業署提供

人權 移工

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