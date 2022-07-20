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補習班退費規定差異大 新北消保官提醒簽約前先試聽

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官提醒，短期補習班課程或網際網路教學服務的學費都不便宜，簽約前最好先試聽。圖為補習班示意圖。圖／聯合報系資料照
新北市消保官提醒，短期補習班課程或網際網路教學服務的學費都不便宜，簽約前最好先試聽。圖為補習班示意圖。圖／聯合報系資料照

買推銷線上課程退費要注意。新北市消保官鍾佳儒表示，有民眾接到美語補習班推銷線上課程電話後，同意購買線上美語教學，總計180點、14萬4千元，使用25點後認為不符期待，要求依上課比例退款，但補習班僅願依規定退2分之1，經與教育局調查、調解後，補習班願依網路授課規定退費12萬4千元。

教育部規定，補習班學生繳納費用並於上數堂課後提出退費申請，可依短期補習班設立及管理準則」第24條規定，應退當期開班約定繳納費用總額之2分之1。但經濟部公告「網際網路教學服務定型化契約應記載事項」第18點規定，則是按「已提供服務比例結算」。

鍾佳儒說明，以本案為例，該學生學生繳14萬4000元學費在半年內上180堂課，但在第25堂課請求終止服務契約，依補習班規定只能退7萬2千元，而依網際網路教學規定應退12萬4千元，差距甚大。

鍾佳儒指出，不少補習班在疫情期間紛紛轉型兼營網際網路教學業務，並主張依補習班退費標準退費，學生則認為應依使用點數比例退費，否則對消費者顯失公平。「因本案學生全程皆接受網際網路教學，適用網際網路教學服務的退費方式較為妥適」。

另外，鍾佳儒認為，現行短期補習班的退費標準，其實是針對學校課程設計。現在許多電腦或外語補習班都採取「吃到飽」、「點數制」、「隨到隨上」的上課方式，現行退費標準已不合時宜且不利於消費者，建請教育部可考慮修正短期補習班退費規定。

鍾佳儒提醒，補習服務課程或網際網路教學服務的學費都不便宜，簽約前最好先試聽，謹慎評估教學內容、老師教學方式是否符合自己需求， 並善用契約審閱期，仔細比對定型化契約條款是否與法規相符，還要查詢業者風評，千萬不要在電話中就貿然同意購買高價課程，以免後悔。

補習 教育部

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