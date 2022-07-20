文化部表藝倉儲試辦計畫啟動 紙風車邀表演團體分享

近年雲門、優人神鼓、紙風車倉庫相繼遭遇祝融，凸顯了表演藝術團體倉儲問題的困境。紙風車和文化部合作推動「文化部提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，邀請表演團體一起分享倉儲空間。

紙風車表示，表演藝術團體的佈景、道具、服裝，甚至是多年保存的行政資料、製作文件、文宣品…等，都是團隊的重要資產，但受限於經費與資源有限，往往倉儲的規畫只能放在最後考慮。因為沒有倉儲空間，部份團隊演出才謝幕，全新的佈景就變成大型垃圾；歷史資料越來越多，銷毀或繼續存放都是難題；也有團隊因租不起倉庫，服裝與道具堆在辦公室，或是四散寄居在團員家中。

2020年一場大火焚毀了紙風車近30年的資產，幸有各界協助，新的倉庫得以落腳於汐止，為了感恩、傳遞分享與共好的心意，紙風車文教基金會向文化部提出了「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」。

紙風車指出，本計畫以紙風車現有汐止倉庫中的獨立建物執行，倉庫位置鄰近國道3號南港交流道，交通便利。在獨棟建築物中，紙風車規劃了9-23坪的7個空間供團隊申請使用。每一倉儲房舍都為獨立門禁、獨立電錶，申請團隊可依據各自需求規劃使用，表演團隊進駐倉儲空間免繳納租金，僅需支付管理費用及使用的電費。空間除了24小時定點監視設備外，出入門禁也與保全連線，提高倉儲安全性，倉儲空間外另設置團隊交流與會議討論時可使用的公共會議空間及工作用停車空間。

「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」雖然無法放置大型佈景，卻可以解決部分團體倉儲需求問題，並以高自由度便於團隊自主管理的方式提供倉儲空間分享使用。

紙風車表示，誠摯邀請近二年獲國家文化藝術基金會年度獎助專案補助之演藝團隊(臺北市、新北市、桃園市、基隆市之演藝團隊)或近二年台北市、新北市、桃園市、基隆市獲選之傑出演藝團隊，申請進駐「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」。團隊申請時間即日起至7/29(五)中午12:00截止，相關申請表格與更詳細說明可至「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」官網查詢。

●文化部表演藝術倉儲試辦計畫」網站：https://bts.paperwindmill.com.tw/pwmbts/23053；計畫洽詢聯絡電話：紙風車文教基金會 (02)2392-6170 #268 執行小組