快訊

長榮弟弟派重整隊 張國明淡出、鄭深池坐穩EIC董座備戰明年

中國「爛尾樓」停貸潮 重擊中產階級恐爆金融風暴？

美軍「即戰力」航母數遠低於想像 但必有艘在印太水域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

110年底列管公廁 「不分男女」的友善公廁占比大幅提高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，截至110年底，我國現有列管公廁共計4.7萬座，較前一年增加969座、2.1%。至於公廁便器總數為20.0萬個，屬於男廁便器或女廁總數皆減少，主因調整設計，提供友善空間所致，不分男女公廁便器數則增加2.2萬個，占比17.4%，則較前一年增加11.2個百分點。

主計總處表示，依環境保護署統計，110年底我國現有列管公廁4.7萬座，較109年底增969座或增2.1%，107至110 年底公廁呈現逐年增加之趨勢；按公廁之便器觀察，110年底計20.0萬個，較109年底減3,322個或減1.6%，較108 年底減1.4萬個或減6.7%，主因調整設計，提供友善空間所致。

若將公廁依「男廁」、「女廁」及「不分男女」區分，110年底3者便器個數分別占47.3%、35.3%及17.4%；與109年底相較，「男廁」便器個數占比減7.3個百分點或減1.6萬個，「女廁」亦減3.9個百分點或減0.9萬個，「不分男女」則增11.2個百分點或增2.2萬個。

觀察各縣市「不分男女」公廁便器個數，110年底以彰化縣5,593個及臺北市5,578個較多，其次為高雄市4,362個；與107年底相較，各縣市均呈增加，以臺北市增5,293個最多，彰化縣亦增5,077個。

北市

延伸閱讀

綠美化顧造型 汐止厚德里環境五星八連霸

球子山燈塔人氣上升 里長建議移拒馬、建公廁

失業男與妻談離婚突不見 子公園尋父卻只見冰冷遺體

公園公廁積水不退引民怨 市府：已爭取經費設計中

相關新聞

「類熱浪」來襲！ 吳德榮：明起極端高溫將現、要防曬防中暑

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高溫與昨天相似，仍在36、37度左右，晴...

猛男健身室借機搭訕美女 不慎「倒豎蔥」式摔倒 結局令人跌眼鏡

健身室特別容易成功搭訕？外國1名壯男日前使用健身室時，看中了1名正在運動的美女，決定上前在她面前做些伸展動作，乘機開口搭訕，沒料不小心由紅色椅子上從後「倒豎蔥」式摔倒，但這丟臉又滑稽的舉動卻為他帶來意外收獲。

台電提4大用電NG行為 曝可改善方法：電費才不會芭比Q

夏天到了電費也隨之高漲，人們有時不知道自己的某些用電習慣，其實在無形之中為電費貢獻了不少，台灣電力公司便指出有四種NG用電行為，並提供解決方案。

喘到整月無法躺平睡覺 心臟瓣膜修補手術救命

52歲馮姓病患每天豪飲2至3瓶高粱酒，菸酒不離手、作息不正常；導致呼吸會喘，無法躺下睡覺，甚至腳腫長達一個月，忍住沒就醫...

鄰里共好互助 協助經濟弱勢家庭申請租金補貼

營建署今天表示，300億元中央擴大租金補貼專案自7月1日開放受理申請，這次與衛福部及財政部勾稽沒有房屋、且尚未申請租金補...

影／臺鐵石斑魚特色便當發表會

「鐵石新嚐 為你而煮 臺鐵石斑魚特色便當發表會」上午在台北車站大廳舉行，屏東縣長潘孟安、臺鐵局長杜微等出席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。