110年底列管公廁 「不分男女」的友善公廁占比大幅提高

主計總處發布國情統計，截至110年底，我國現有列管公廁共計4.7萬座，較前一年增加969座、2.1%。至於公廁便器總數為20.0萬個，屬於男廁便器或女廁總數皆減少，主因調整設計，提供友善空間所致，不分男女公廁便器數則增加2.2萬個，占比17.4%，則較前一年增加11.2個百分點。

主計總處表示，依環境保護署統計，110年底我國現有列管公廁4.7萬座，較109年底增969座或增2.1%，107至110 年底公廁呈現逐年增加之趨勢；按公廁之便器觀察，110年底計20.0萬個，較109年底減3,322個或減1.6%，較108 年底減1.4萬個或減6.7%，主因調整設計，提供友善空間所致。

若將公廁依「男廁」、「女廁」及「不分男女」區分，110年底3者便器個數分別占47.3%、35.3%及17.4%；與109年底相較，「男廁」便器個數占比減7.3個百分點或減1.6萬個，「女廁」亦減3.9個百分點或減0.9萬個，「不分男女」則增11.2個百分點或增2.2萬個。

觀察各縣市「不分男女」公廁便器個數，110年底以彰化縣5,593個及臺北市5,578個較多，其次為高雄市4,362個；與107年底相較，各縣市均呈增加，以臺北市增5,293個最多，彰化縣亦增5,077個。