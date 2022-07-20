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糖尿病患控血糖「常忽略3要件」 醫：連續監測找關鍵點

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
書田診所新陳代謝科主任洪建德提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，可能引起各種的併發症，使用驗血糖機務必配合醫囑用藥，及誠實面對自身作息、飲食。圖／書田診所提供
書田診所新陳代謝科主任洪建德提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，可能引起各種的併發症，使用驗血糖機務必配合醫囑用藥，及誠實面對自身作息、飲食。圖／書田診所提供

糖尿病患者穩定控制血糖，雖無法「治癒」，但有機會停藥達到「緩解」。醫師提醒，許多患者明明按照衛教飲食，但血糖控制仍然不佳，原因是除了飲食外，工作壓力、睡眠及運動都會影響血糖，相較一般血糖機觀察不出，可考慮使用連續血糖監測儀，精準掌握血糖變化。

書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，正常血糖值是指，糖化血色素小於6％且空腹血糖值小於100mg/dl，臨床上不需要藥物或是其他侵入性治療；若完全緩解時間超過5年，則稱為長期緩解。時間較長的緩解可以視為治癒，就如同癌症的治療一樣。

洪建德表示，一般家用血糖機，大多是測量飯前及飯後的單點檢測，無法顯示全天的血糖變化，像是中午只吃一碗湯麵，沒肉、沒蛋、沒菜，或者下午茶、宵夜吃米果，結果半夜發生低血糖，回頭卻找不出原因；此外，也無法發現工作壓力、睡眠、運動種類及時間影響血糖變化。

洪建德指出，曾有患者回診時，透露自己用家用驗血糖紀錄很正常，但檢驗報告的糖化血色素卻異常，患者則反駁「你們驗錯了，我都依照衛教飲食！」若改用連續血糖監測，醫師才能精準看到患者全天飲食，與事件發生時間與狀態，協助改善衛教，調整藥物種類、時間與劑量。

洪建德說，像是「經常反覆低血糖的新病人，期望能儘快緩解」、「血糖變化起伏大，尤其半夜血糖嚴重過低，甚至休克，經解釋與衛教仍然不見好轉」、「糖化血色素不理想，但是自認為飲食控制已經盡力者」、「有運動量改變、生病或感染、開刀、重大事故者」、「血糖一直都穩定，但是現在糖化血色素突然升高，無法說出到底發生什麼生活變化者」等5類人，建議使用連續性血糖監測。

洪建德提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，可能引起各種的併發症，如腦血管病、心血管病、視網膜病變、周邊血管病變、神經病變、免疫力降低等，不可輕忽。家用驗血糖對於能配合醫囑用藥，誠實面對自身作息、飲食，且糖化血色素結果與記錄相符者是可考慮的選擇。若血糖控制不佳又不知該如何調整，可考慮透過連續血糖監測儀了解整天血糖變化，幫助達到緩解糖尿病的目標。

書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，也不知如何調整，可改用連續血糖監測儀了解整天血糖變化。圖／書田診所提供
書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，也不知如何調整，可改用連續血糖監測儀了解整天血糖變化。圖／書田診所提供

患者 糖尿病

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