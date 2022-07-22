「這款酒」銷量疊高逾百萬座101 推限量白金紀念版掀搶購潮

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高粱酒品牌眾多，但你知道有一款酒不但在國際競賽獲獎無數，更兩度贏得舊金山世界烈酒大賽的雙金牌獎及年度最佳白酒獎，上市一甲子以來，銷售總量突破20億瓶，堆砌起來的長度足以環繞地球15圈、高度逾188萬座台北101，你猜到了這支堪稱傳奇銷售之王的酒款了嗎，正是「58度金門高粱酒」！

今年適逢「58度金門高粱酒」上市一甲子，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別推出限量六萬瓶「白金龍上市60週年白金紀念版」誌慶，採用雋刻工藝與添加「白金版黑金剛」酒體特調，以白金誌慶，與消費者共享白金燦爛，其特殊性與收藏性，不但增值潛力備受市場看好，掀起酒迷與老饕們搶購熱潮，更獲知名白金唱片推手製作人及金曲歌手青睞推薦。

「58白金龍上市60週年白金紀念版」，採用白金雋刻工藝與添加「白金版黑金剛」酒體特調，以白金誌慶，與消費者共享白金燦爛。 圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「白金龍上市60週年白金紀念版」的設計特別以「白金」為元素，象徵「58度金門高粱酒」多年來銷售長紅的佳績，以及獲獎無數的璀璨榮耀。瓶身採頂級白金雋刻工藝，浮雕經典宛若尊貴徽章的雙龍圖騰，更透過白金色系線條交織，以流線樣態呈現眾星捧月之感，呈現獨特的雅緻風範。而底部簍空穿透性設計與白金紋理堆疊層次風貌，使光與瓶身有了共演的舞台，折射出的璀璨光影，宛如將時光典藏在其中，也更顯白金紀念版的高雅與不凡氣質。

「白金龍上市60週年白金紀念版」瓶身採頂級白金雋刻工藝，浮雕經典宛若尊貴徽章的雙龍圖騰，更透過白金色系線條交織，以流線樣態呈現眾星捧月之感，呈現獨特的雅緻風範。 圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「白金龍上市60週年白金紀念版」不僅包裝別具匠心，酒體更是大有來頭！酒體特調入十年窖藏陳高「白金版黑金剛」，酒香中帶著濃郁的窖香、陳香以及豐富的蜜餞果乾風味，陳香、醬香跟窖香三大香氣在口中相互交織宛如一首變奏曲，入口後的香氣穿透力十足，口感層層堆疊，溫潤醇厚，尾韻香氣綿延。

白金龍上市60週年白金紀念版，限量6萬瓶，每瓶定價2200元，購買「白金龍上市60週年白金紀念版」即加贈2016年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)，以老酒共同誌慶。 圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「白金龍上市60週年白金紀念版」限量6萬瓶，每瓶定價2200元，為感謝消費者多年來的支持，購買「白金龍上市60週年白金紀念版」即加贈2016年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)，以老酒共同誌慶。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣。想一品或收藏這六十年一遇錯過不再的白金級絕代酒款，趕緊手刀搶購！(售價與庫存依各通路為準)

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