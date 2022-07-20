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台中捷運攝影交流活動 細數軌道攝影迷私房景點

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
台中捷運攝影交流活動在北屯總站與松竹站進行站內導覽。圖／主辦單位提供
台中捷運攝影交流活動在北屯總站與松竹站進行站內導覽。圖／主辦單位提供

台中捷運今年推出「中捷．意象」攝影比賽，廣邀喜愛攝影的朋友一起記錄中捷之美，近日也在北屯總站與松竹站舉辦「鐵道攝影迷的私房景點」攝影交流活動，邀請達人帶路用不同角度欣賞捷運沿線被忽略的美好角落。

這場攝影交流活動由《鐵道情報》特約編輯王彥翔導覽站體內攝影好點、融合中捷小故事與鐵道攝影知識，並解說如何利用小訣竅建構趣味畫面，學員們也不吝分享攝影作品。

王彥翔提到，鐵道攝影的迷人處不只有著機械構造與移動中的流速感，在天氣光影變化中也能讓畫面增添不一樣的氛圍。這次「中捷．意象」攝影比賽以台中捷運為主題，除了列車與軌道動靜之間的交會，富含寓意的建築站體、場域內發生的人事物，都可以成為攝影作品。

交通工具對許多人而言如同複合回憶載體，有著對未來的期待、別離的哀傷，更多的是從學生到出社會的日常通勤記憶。台中捷運表示，希望透過舉辦攝影徵件與攝影交流活動與市民朋友更加貼近，藉由攝影作品挖掘不一樣的中捷面貌，也提醒應留意肖像權與民眾乘車權益等拍攝禮節，並在安全情況下進行拍攝。

「中捷．意象」攝影比賽不限年齡、國籍，一律採線上報名，參賽作品限110年4月25日中捷正式通車營運後拍攝，同一作品不得跨組参賽，專業攝影組獎金最高3萬元，歡迎各路好手踴躍投稿，8月8日截止收件，活動詳情及報名請見官網https://www.2022tmrtphoto.com 。

台中捷運鼓勵民眾更加認識捷運綠線，近日在北屯總站與松竹站舉辦攝影交流活動。圖／主辦單位提供
台中捷運鼓勵民眾更加認識捷運綠線，近日在北屯總站與松竹站舉辦攝影交流活動。圖／主辦單位提供

攝影比賽 台中捷運 鐵道

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