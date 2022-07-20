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阿茲海默症新藥啟動三期試驗計畫 美FDA有望明年審查

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
BAC與現有臨床藥物比較表。圖／儕陞生技提供
BAC與現有臨床藥物比較表。圖／儕陞生技提供

失智症去年在世界衛生組織（WHO）公布的全球十大死因中排名第七。WHO統計，全球失智人口約5500多萬，平均每3秒就有1人失智。儕陞生技近日發表最新失智症新藥，可針對阿茲海默症和血管型失智症的抹劑，近期已啟動第三期臨床試驗規劃，預計明年第一季在美展開人體臨床試驗，有望取得美國FDA快速審查資格。

據統計，阿茲海默症每年消耗全球1.3兆美元的照護成本，預估2030年患者將大增40%，來到7800萬人，生技製藥業界推估，屆時失智症藥品市場規模可達515億美元。

失智症的部分成因是腦神經退化、萎縮，或因血管病變導致腦細胞凋亡，同時會造成腦部的發炎反應，患者人數最多的類型，包括以退化型失智為表現的阿茲海默症，和中風、腦血管病變的血管型失智為大宗。

失智症臨床用藥目標多為延緩病程和減輕症狀，美國、日本、德國、瑞士、中國等國都有業者推出治療藥物，包含口服錠劑、口崩錠、膠囊、貼片、針劑等，給藥方式容易造成患者抗拒，造成用藥困難。不論乙醯膽鹼酶抑制劑或麩氨酸NMDA受體拮抗劑，用藥時間需24至78週不等，患者使用後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、胃痛、腹瀉、憂鬱、焦慮、失眠、疲倦等副作用。

儕陞生技利用「多元醣體複合物（MGC）」研發針對失智症新藥，根據二期試驗數據顯示，可降低腦部發炎反應，加速血管修復，減少腦神經細胞受損，有助於提升患者的記憶力和認知能力，因此對於阿茲海默症和血管型失智都適用，乳膏塗抹的給藥方式較不被患者抗拒，有助於穩定用藥。

此次試驗在2016年於美國開展，試驗期程約2年半，收案80位40歲以上輕度至中度阿茲海默症或血管型失智症受試者使用反應發現，新藥沒有顯著副作用。12週的療程短於所有市面的臨床用藥，受試者的阿茲海默症評估量表（ADAS-Cog），認知分數可改善2.52分，可使接近80%患者認知分數改善或維持；簡易智能量表（MMSE）評估結果顯示，對於沒有使用過其他治療失智藥物的患者，使用4週後有79%的患者、使用12週後有86%的患者可改善或避免失智症狀惡化。

儕陞生技表示，「多元醣體複合物（MGC）」透過具16國發明專利的多相溶劑熱萃取技術，從大豆中萃取，原料種植容易、品質穩定，生產具成本優勢，繼續拓展歐盟、日本和中國大陸市場。目前已有美、日、韓、丹麥、中國等多家國際藥廠主動接洽、關注三期臨床試驗進展。

WHO預估，2030年阿茲海默症患者將大增40%，來到7800萬人。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
WHO預估，2030年阿茲海默症患者將大增40%，來到7800萬人。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
BAC二期臨床解盲資料。圖／儕陞生技提供
BAC二期臨床解盲資料。圖／儕陞生技提供

失智症 患者 阿茲海默症

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