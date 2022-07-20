遊客注意！福山植物園聯外道路崩塌整治8月16日起封園

旅客注意，福山植物園因聯外道路110年10月受圓規颱風影響，造成聯外道路4.8K處下邊坡崩塌，路基流失僅餘單線通行，雖已先進行簡易防護工程，但仍影響行車安全。

為保障入園遊客安全，農委會水保局規劃111年8月至112年1月間進行「福山植物園聯外道路2K及4.8K崩塌地整治工程」，以改善福山植物園聯外道路邊坡穩定，其中4.8K工區因道路狹窄且長達40公尺，下邊坡土石流失崩塌深度達100公尺，其施工特性須封路施工，故為顧及遊客安全，福山植物園將配合工程所需工期封園。

福山植物園封園期間從111年8月16日 (週二)起 至112年1月12日 (週四) 止，將停止受理這段期間的入園申請，請遊客暫勿規畫福山植物園參觀行程。