聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊客注意！福山植物園聯外道路崩塌整治8月16日起封園
旅客注意，福山植物園因聯外道路110年10月受圓規颱風影響，造成聯外道路4.8K處下邊坡崩塌，路基流失僅餘單線通行，雖已先進行簡易防護工程，但仍影響行車安全。
為保障入園遊客安全，農委會水保局規劃111年8月至112年1月間進行「福山植物園聯外道路2K及4.8K崩塌地整治工程」，以改善福山植物園聯外道路邊坡穩定，其中4.8K工區因道路狹窄且長達40公尺，下邊坡土石流失崩塌深度達100公尺，其施工特性須封路施工，故為顧及遊客安全，福山植物園將配合工程所需工期封園。
福山植物園封園期間從111年8月16日 (週二)起 至112年1月12日 (週四) 止，將停止受理這段期間的入園申請，請遊客暫勿規畫福山植物園參觀行程。
入園相關諮詢請洽福山研究中心(請於上班時間：週一至週五，8:30-16:30來電。洽詢電話：03-9228900轉分機1)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言