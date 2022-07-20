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雄爭舞鬥全國街舞大賽比拚高下 冠軍獎金最高17萬
高雄市青年局舉辦「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」，活動賽事報名現正強力招募全國的舞林高手。今年共有排舞競賽、Battle競賽，以及近年韓流文化興起而特別增加的KPOP即播即跳賽事，8月13日於SKM Park進行決賽爭霸，其中排舞賽公開組冠軍獎金高達17萬元。
高雄市青年局長張以理表示，延續去年度的熱烈回響，邁入第二屆的雄爭舞鬥全國街舞大賽，今年度共計三大賽事「排舞競賽」、「Battle競賽」、「KPOP即播即跳」等你來挑戰。今年特別邀請到人氣爆棚的美秀集團8月13日到SKM Park決賽現場給參賽者激勵。
美秀集團以實驗樂器結合搖滾聲響，加上民謠、龐克等元素創作出一首首膾炙人口的歌曲，並獲得今年金曲獎的最佳樂團獎及最佳MV獎提名，期待與街舞大賽能敲擊出全新的火花，鼓勵青年不斷自我挑戰、追逐夢想。
青年局表示，雄爭舞鬥全國街舞大賽依各專業領域邀請專業評審，排舞賽分為學生組及公開組，學生組為全國高中職以下在學學生、公開組為全國大專院校在學學生或社會人士。
排舞賽初賽為線上甄選模式，並有網路票選人氣獎5千元獎金，票選將於7月26日起至8月2日止；另只要進入決賽當天的隊伍皆有1千元參加獎金。
Battle競賽及KPOP即播即跳則不限年齡，報名至8月7日止，歡迎全國街舞高手一同競逐高額獎金。相關活動可洽詢0968-736-671王小姐，或上青年局FB、IG粉絲專頁。
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