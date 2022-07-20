奇美電子發票比率逾8成 居全台各醫學中心之冠

加速無紙化落實環保，奇美醫學中心與南區國稅局合作於2020年起導入「雲端電子發票」，目前約8成可使用電子發票，接收雲端發票比率為全國醫學中心之冠。

奇美醫學中心行政副院長鄭天浚說，奇美醫療體系每年收到供應商開立紙本發票約17萬張，龐大紙本發票處理作業不僅增加人工對帳作業、紙張儲存以及藥品衛材核對成本，更由於供應鏈無法透明化整合，溝通確認成本也節節上升，還有紙張耗用碳排放問題等等，讓院方決定加速推動雲端發票導入作業。

經與南區國稅局合作，於2020年起導入「雲端電子發票」，供應商只要加入奇美醫療體系關貿網路電子發票平台或使用財政部電子發票平台，登錄後即可在平台上快速開立電子發票，醫院則透過平台接收雲端發票，不僅免除過往發票遺失或寄送錯誤風險，更能有效落實減紙化作業，達到低碳轉型節能成效。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫療體系也率先使用資訊系統做流程自動化檢核，自動下載雲端發票相關欄位訊息，比對醫院內部程序資料，提高準確度，消除人為錯誤。

截至上月已有454家合作供應商導入電子發票，開立雲端發票予奇美醫療體系，其數量占全院發票總張數80%，接收雲端發票比率為全國醫學中心之冠，除上月榮獲南區國稅局局長盧貞秀頒發獎座表揚，日前參加第二、三屆國家企業環保獎，更榮獲銀獎及銅獎殊榮。