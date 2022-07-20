猛男健身室借機搭訕美女 不慎「倒豎蔥」式摔倒 結局令人跌眼鏡
健身室特別容易成功搭訕？外國1名壯男日前使用健身室時，看中了1名正在運動的美女，決定上前在她面前做些伸展動作，乘機開口搭訕，沒料不小心由紅色椅子上從後「倒豎蔥」式摔倒，但這丟臉又滑稽的舉動卻為他帶來意外收獲。
25歲的崔斯坦（Tristan Isaiah）在抖音（TikTok）平台分享1段爆笑片段，顯示他日前到健身室操練時，打算向同場1名陌生美女搭訕，遂走到她附近的1個紅色立方體做些伸展運動，但當其身軀向後挨時，卻不小心「慢動作」地往後跌倒在地下，以「頭在地、腳朝天」的姿態完成，當時美女都被其舉動嚇一嚇，並停下運動察看其狀況。
不過，最壞的事或會帶來最好的結果？雖然崔斯坦做了一大瘀事，但他在另一段影片卻展示該美女的照片，表示自己成功搭訕，甚至交換了聯絡方法。
不少網民都笑言崔斯坦的搭訕技術高超，「比所有開出的話題更好」、「她走去提供協助，兩人就開始聊天」、「絕對是一個好策略」，但崔斯坦回覆留言時卻強調，自己摔倒真的只是意外。
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