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「類熱浪」來襲！ 吳德榮：明起極端高溫將現、要防曬防中暑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，明日至下周二「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣「晴朗酷熱」將出現「極端高溫」。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，明日至下周二「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣「晴朗酷熱」將出現「極端高溫」。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高溫與昨天相似，仍在36、37度左右，晴朗炎熱，要防曬、防中暑；北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮指出，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日高溫與昨日近似，仍在36、37度左右，晴朗炎熱，要防曬、防中暑；北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部25至35度，東部23至37度。

值得注意的是，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下周二(21至26日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣「晴朗酷熱」將出現「極端高溫」，雖未能符合「世界氣象組織(WMO)」的「熱浪」定義(高溫比氣候平均高5度，且連續5天；以台北市氣象站為例，氣候平均高溫為35度，需連5天高溫達40度)，但帶來「熱傷害」的威脅，絕不可小覷，稱之為「類熱浪」，並不為過。

吳德榮說，尤其是周末(23、24日)兩天最熱，部分地區有機率挑戰該地區的「最高溫紀錄」。下周二高溫略降，各地仍晴朗酷熱，應持續注意「熱傷害」。

高溫 吳德榮 防曬

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