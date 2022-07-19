吹冷氣「1動作」害壓縮機狂運轉！台電：很耗電 金母湯

身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電，然而夏季（6~9月）電費本來就比較貴，讓不少人苦惱於荷包失血。對此，台電就發文提醒，日常生活中不經意間的「1動作」，其實是隱形的耗電魔王，不得不慎。

臉書粉專「台電電力粉絲團」分享一張漫畫，裡面的角色說了一句台詞「進出房間沒隨手關門，熱氣跑進來，壓縮機就會一直運轉而耗電」。台電指出，特別是當房門內外溫差大時，一定要記得隨手關門，才不會讓門外的熱空氣跑進來，導致房間溫度上升。台電舉例，冷氣壓縮機為了降溫運轉而耗電，其道理與冰箱類似，「打開冰箱門開太久時，會讓冰箱內的溫度升高，壓縮機就要運轉才能恢復冷藏溫度」。

因此，民眾若熱到必須吹冷氣，究竟要怎麼吹才能既消暑又兼顧省電呢？可留意以下三個訣竅：