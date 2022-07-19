快訊

父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

吹冷氣「1動作」害壓縮機狂運轉！台電：很耗電 金母湯

聯合新聞網／ 綜合報導
身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電。 示意圖／ingimage
身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電。 示意圖／ingimage

身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電，然而夏季（6~9月）電費本來就比較貴，讓不少人苦惱於荷包失血。對此，台電就發文提醒，日常生活中不經意間的「1動作」，其實是隱形的耗電魔王，不得不慎。

臉書粉專「台電電力粉絲團」分享一張漫畫，裡面的角色說了一句台詞「進出房間沒隨手關門，熱氣跑進來，壓縮機就會一直運轉而耗電」。台電指出，特別是當房門內外溫差大時，一定要記得隨手關門，才不會讓門外的熱空氣跑進來，導致房間溫度上升。台電舉例，冷氣壓縮機為了降溫運轉而耗電，其道理與冰箱類似，「打開冰箱門開太久時，會讓冰箱內的溫度升高，壓縮機就要運轉才能恢復冷藏溫度」。

因此，民眾若熱到必須吹冷氣，究竟要怎麼吹才能既消暑又兼顧省電呢？可留意以下三個訣竅：

一、進出冷氣房要隨手關門

二、溫度設定為26~28度，搭配開電風扇就很舒適

三、溫度每調高1度，可省空調電力6%

台電 冷氣

相關新聞

吹冷氣「1動作」害壓縮機狂運轉！台電：很耗電 金母湯

身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電，然而夏季（6~9月）電費本來就比較貴，讓不少人苦惱於荷包失血。對此，台電就發文提醒，日常生活中不經意間的「1動作」，其實是隱形的耗電魔王，不得不慎。

蛋價再漲2元 農委會：不缺蛋只是需求量大增

台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格...

20日中部以北有雷陣雨 週末大台北防37度高溫

氣象局今天表示，未來一週仍是高溫炎熱天氣，明天午後中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨、並有較大雨勢發生；22日至24日溫...

台灣三星第3屆「Solve for Tomorrow」競賽　16組團隊晉級複賽

台灣三星第3屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽於3月開跑後，獲同學們熱烈迴...

「我12歲唯一夢想是離婚」阿富汗童婚攀升展望會籲援助

當台灣12歲女孩夢想長大能做什麼，阿富汗12歲女孩唯一的夢想，卻是離婚...

桃園市豪雨特報 北北基嚴防雷雨

氣象局今日15時50分發布針對桃園市發布豪雨特報，並針對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。